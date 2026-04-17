Montse Guallar, aquesta setmana a 'Cinema de mercat'
- Montse Guallar porta a Pep Prieto al mercat de la Concepció per parlar del poder de la televisió, la seva trajectòria i la superació dels prejudicis d'edat
- Diumenge 19 d'abril, a les 13:30h a La 2Cat
'Cinema de Mercat' és un format d'entrevistes que posa en valor la cultura de proximitat a través del diàleg entre el cinema i el teatre català i un dels espais més emblemàtics de la vida quotidiana: els mercats municipals. Presentat pel periodista Pep Prieto, el programa es pot veure a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya.
Aquest diumenge, a 'Cinema de Mercat', el Pep Prieto visita el mercat de Concepció, acompanyat de Montse Guallar. L'actriu fa una mirada introspectiva a la seva trajectòria, parlar sobre el poder de la televisió i conscienciar sobre la necessitat de superar els prejudicis per l'edat.
L'actriu visita el seu mercat de referència, el de la Concepció, un dels mercats històrics de l'Eixample barceloní, conegut per la seva arquitectura característica i per la seva activitat constant al llarg del dia. En aquest entorn tan quotidià per a ella, Guallar fa una mirada introspectiva a la seva trajectòria artística, recordant els seus inicis i els papers que han marcat la seva carrera. Durant la conversa, Montse Guallar repassa el seu recorregut pel teatre, el cinema i sobretot la televisió. L'actriu recorda alguns dels seus primers treballs a TVE Catalunya, com 'Terra d'escudella' o 'Planeta imaginari', així com personatges molt recordats pel públic com la Bet de 'La Granja'. Explica que sempre s'ha sentit afortunada per haver pogut treballar de manera continuada.
Durant el recorregut entre parades, reflexiona sobre el poder de la televisió com a eina de connexió amb el públic i sobre com aquest mitjà ha canviat al llarg de les dècades. També parla obertament sobre el pas del temps en la professió interpretativa i sobre la necessitat de superar els prejudicis associats a l'edat dins la indústria audiovisual. La conversa es converteix així en una reflexió sobre maduresa artística, experiència i perseverança.
L'actriu també recorda els seus inicis i de com, amb només setze anys, ja tenia clar que volia dedicar-se a la interpretació, i ho explicava als seus pares mentre començava a estudiar teatre. Amb el temps, reflexiona, la seguretat de la joventut dona pas a més dubtes, però també a una mirada més conscient sobre la professió i el pas dels anys dins de la indústria. Finalment, tot i reconèixer que ha tingut sort al llarg de la seva carrera, assenyala que els papers per a actrius madures disminueixen i que la indústria continua prioritzant la joventut i la imatge estètica. En aquest sentit, defensa que el canvi també ha de venir de la mirada social i reclama més espai per explicar històries que reflecteixin totes les etapes de la vida.