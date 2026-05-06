'Fonamentals' mostra 'Les Tres Xemeneies' el pròxim diumenge
- El programa sobre arquitectura de La 2Cat explora el canvi de percepció de l'antiga central tèrmica de Sant Adrià de Besòs
- Diumenge 10 de maig, a les 19:30 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Fonamentals', el programa de La 2Cat que recorre els edificis més significatius de Barcelona, estrena el nou capítol 'Les Tres Xemeneies' el pròxim diumenge al vespre. L'arquitecta Anna Solé ressegueix la història d'aquest conjunt industrial emblemàtic, antic motor energètic de la metròpoli.
La sèrie sobre arquitectura original de La 2Cat es desplaça a 'Les Tres Xemeneies' per reconstruir la història de l'espai. Des dels orígens industrials del Besòs fins al tancament de la central l’any 2011, sense oblidar episodis clau com la mobilització de les dones de Badalona el 1966 contra “el maleït polsim negre” que emetia la vella tèrmica de carbó.
De la mà de la historiadora Imma Boj, el programa analitza com l’arribada de nombrosos treballadors procedents del sud d’Espanya va transformar socialment i econòmicament Sant Adrià de Besòs, convertint la nova central en un focus de creixement i activitat.
Una narració que complementen el testimoni del veí i ex-treballador Ramon Sierra i el sindicalista Alfons Maya, que evoquen la vida obrera: de la contaminació quotidiana a la vaga marcada per l’assassinat de Manuel Fernández Márquez. Tanquen la llista d'experts del nou capítol de 'Fonamentals' el biòleg Salvador Rueda, l’arquitecta Daria de Seta, i l’urbanista Cristina Arribas.
Popularment coneguda com la “Sagrada Família dels obrers”, l'antiga tèrmica ha experimentat un canvi de percepció amb el pas dels anys: d’instal·lació molesta i contaminant a símbol identitari del territori. Abans de la clausura, el futur del conjunt va quedar obert al debat fins que, l’any 2008, una consulta ciutadana va avalar la seva conservació i va obrir la porta a declarar-les Bé Cultural d’Interès Local.
Actualment, les Tres Xemeneies encaren un futur en transformació. Tot apunta a la seva reconversió en el 'Catalunya Media City', un hub audiovisual que vol situar el Besòs com a pol cultural i tecnològic de referència, mentre que col·lectius veïnals reivindiquen que l’espai incorpori un gran eix verd.
'Fonamentals' és la sèrie de producció pròpia de La 2Cat que recorre els edificis més significatius de Barcelona. L'arquitecta Anna Solé acompanya l'espectador en el descobriment dels 12 escenaris més emblemàtics de la ciutat, lluny de la mirada turística i amb el focus en les persones, en els usos i en les històries que donen sentit als espais.