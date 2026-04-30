'Fonamentals' explora el 'MACBA' el pròxim diumenge
- El programa sobre arquitectura de La 2Cat s'endinsa al Museu d'Art Contemporani de Barcelona per repensar el paper de l'art al món actual
- Diumenge 3 de maig, a les 19:45 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Fonamentals', el programa de La 2Cat que recorre els edificis més emblemàtics de Barcelona, estrena el nou capítol 'MACBA' el pròxim diumenge al vespre. L'arquitecta Anna Solé s'endinsarà al Museu d'Art Contemporani de Barcelona, un edifici icònic de la ciutat definit per la llum, la geometria i el blanc, per repensar el significat de l’art i el paper dels museus en el món actual.
Què ens queda d'un museu quan ens sortim? Aquesta és la pregunta que planteja el capítol d'estrena de 'Fonamentals' a través del MACBA. En aquest sentit, el programa explora com els museus han evolucionat des d’espais de col·lecció fins a plataformes de pensament, debat i transformació que van més enllà de les sales i influeixen en la nostra manera d'entendre el món.
A través del testimoni dels historiadors d'art Manuel Borja-Villel i Jorge Luis Marzo i l'arquitecta Isabel Bachs, la peça posa sobre la taula el vincle dels museus amb les estructures de poder pel seu origen en la Il·lustració. Aquests experts plantegen els reptes actuals per esdevenir espais realment crítics i inclusius, que s'afegeixen a tensions contemporànies com, en el cas del MACBA, la gentrificació del barri del Raval o la distància entre la institució i el seu entorn social.
La sèrie sobre arquitectura original de La 2Cat es desplaça al Museu d'Art Contemporani de Barcelona, obra de l'arquitecte nord-americà Richard Meier, per descobrir el funcionament intern del museu i el seu caràcter obert i canviant. Amb la mirada posada en el futur, l'arquitecta Anna Solé serà testimoni de com el nou projecte d’ampliació apunta cap a un model de museu menys elitista, més democràtic i compromès amb els reptes socials. Ho explicaran Roger Tudó, de l’equip d’HArquitectes i responsable de l’ampliació del museu, i la directora del MACBA, Elvira Dyangani.
'Fonamentals' és la sèrie de producció pròpia de La 2Cat que recorre els edificis més significatius de Barcelona. L'arquitecta Anna Solé acompanya l'espectador en el descobriment dels 12 escenaris més emblemàtics de la ciutat, lluny de la mirada turística i amb el focus en les persones, en els usos i en les històries que donen sentit als espais.