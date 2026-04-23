'La Model', el pròxim diumenge a 'Fonamentals'
- El programa sobre arquitectura de La 2Cat s'endinsa a l'antiga presó
- Diumenge 26 d'abril, a les 20 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Fonamentals', el programa de La 2Cat que recorre els edificis més emblemàtics de Barcelona, estrena el nou capítol 'La Model' el pròxim diumenge a les 20 h. L'arquitecta Anna Solé s'endinsarà a l'antiga presó per entendre com es va dissenyar per exercir control i càstig al llarg del segle XX, però ara s'ha ressignificat com un espai de memòria històrica i social.
La sèrie sobre arquitectura original de La 2Cat es desplaça a l’antiga presó Model de Barcelona, dissenyada per Salvador Vinyals i Josep Domènech el 1904. Aquest capítol d'estrena descobreix la història d’un centre penitenciari que va funcionar durant més de cent anys i que va ser testimoni de tots els canvis polítics, socials i històrics del segle passat.
En aquest sentit, l'arquitecta Anna Solé serà testimoni de com l’arquitectura es va utilitzar com a eina de control i càstig, amb una estructura que reflectia les idees de l’època sobre disciplina i vigilància. Uns anys després del seu tancament com a presó, avui La Model conserva una gran càrrega de memòria històrica i social.
El nou capítol de 'Fonamentals' compta amb l’historiador César Lorenzo i el catedràtic de Geografia Humana Pedro Fraile, que aprofundirà en el concepte d’arquitectura punitiva i analitzarà com La Model influïa en la vida dels interns i jugava un paper fonamental dins del sistema de càstig.
A més, el testimoni directe de Carles Vallejo, ex-pres polític, aportarà una mirada íntima i humana de la vida a l’interior de la presó. Finalment, Núria Ricart, professora de la UB i col·laboradora d’EUROM, explicarà el procés de rehabilitació de l’edifici.
'Fonamentals' és la sèrie de producció pròpia de La 2Cat que recorre els edificis més significatius de Barcelona. L'arquitecta Anna Solé acompanya l'espectador en el descobriment dels 12 escenaris més emblemàtics de la ciutat, lluny de la mirada turística i amb el focus en les persones, en els usos i en les històries que donen sentit als espais.