'Fonamentals' arriba aquest diumenge a La 2Cat amb Anna Solé

'Fonamentals' és la sèrie de producció pròpia de RTVE Catalunya que recorre els edificis més significatius de Barcelona. L'arquitecta Anna Solé acompanya l'espectador en el descobriment dels escenaris més emblemàtics de la ciutat.
El pròxim diumenge RTVE Catalunya estrena 'Fonamentals', un recorregut audiovisual per la ciutat de Barcelona a través dels seus edificis més significatius, no només com a peces arquitectòniques, sinó com a escenaris de vida. La 2Cat estrena, així, una sèrie de producció pròpia que s’allunya de la mirada turística i posa el focus en les persones, en els usos i en les històries que donen sentit als espais.
Aquest 2026, Barcelona celebra la seva capitalitat mundial de l'Arquitectura i l'Any Gaudí, en commemoració als 100 anys de la mort del màxim exponent del modernisme català. Aquests dos esdeveniments han motivat la creació de 'Fonamentals', un viatge de 12 capítols per mostrar els edificis que formen l'ADN de la ciutat. A cada entrega, l'arquitecta Anna Solé aporta context, preguntes i emoció per acompanyar els espectadors en el descobriment d'un edifici de la ciutat com a escenari de vida més enllà de la seva arquitectura.
El primer capítol, sobre la Fundació Joan Miró
El nou programa de RTVE Catalunya engega motors amb la Fundació Joan Miró. 'Fonamentals' explora l'amistat de l'artista i l'arquitecte Josep Lluís Sert, que resulta en una Fundació on arquitectura i pintura dialoguen de manera natural, i on la llum es converteix en guia essencial de l’experiència artística.
El relat s’obre amb un gest íntim del pintor: la garrofa que duia sempre a la butxaca, símbol del seu arrelament i del retorn constant a l’essencial. Aquesta mateixa manera d’entendre el món és la que inspira l’espai que Miró imagina a Montjuïc: un centre obert a totes les arts, lluminós i en diàleg permanent amb la natura i amb la ciutat.
'Fonamentals' és la sèrie de producció pròpia de RTVE Catalunya que recorre els edificis més significatius de Barcelona en motiu a la seva categoria de Capital Mundial de l'Arquitectura 2026. Una distinció que coincideix amb l'Any Gaudí, en commemoració als 100 anys de la mort de l'artista. L'arquitecta Anna Solé acompanya l'espectador en el descobriment dels 12 escenaris més emblemàtics de la ciutat.