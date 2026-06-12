Els millors programes pel cap de setmana a La 2Cat
- Dissabte, 'Aquí parlem' convida Ramon Espadaler, i Anna Solé i Clara Peya a 'Punts de vista'
- Diumenge, 'Noms propis', 'El escarabajo verde', 'Fonamentals', 'Docu2' i 'I ara què?'
- Dissabte 13 i diumenge 14 de juny a La 2Cat, i a partir de dilluns a RTVE Play Catalunya
Aquest cap de setmana, La 2Cat porta una programació diversa per tota la família. Dissabte, 'Aquí parlem' rep el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i 'Punts de vista' compta amb Anna Solé i Clara Peya. Diumenge, 'Noms propis' convida Swami Satyananda Saraswati, 'Fonamentals' visita el Mercat de Santa Caterina i el Nou Mercat dels Encants, 'El escarabajo verde' estrena 'Memòria de peix', i 'Docu2' recupera 'Una manera de fer. President Tarradellas'. A més, la nit del diumenge Martina Klein i Raquel Riba Rossy sorprenen Sílvia Abril a l''I ara què?'.
Dissabte: actualitat política i la millor cultura
Aquesta setmana, Lluís Falgàs, director i presentador d''Aquí parlem', entrevista el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana.
12:45 h a La 2Cat i a les 20:30h al Canal 24 horas
Al vespre, el programa cultural 'Punts de Vista' convida l'arquitecta i divulgadora Anna Solé per parlar de Barcelona com a Capital Mundial de l'Arquitectura 2026 i del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. A la plana musical, la pianista, compositora i intèrpret Clara Peya presenta el seu darrer treball 'Nuca' amb una actuació en directe. Per acabar, el programa presentat per Tània Sarrias farà un repàs a l'actualitat cultural amb les col·laboradores habituals Cristina Sala i Rita Roig.
18:30 h a La 2Cat
Diumenge: Entrevistes, ecosistemes, arquitectura, política i entreteniment
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista Swami Satyananda Saraswati que va decidir trencar amb el camí establert per buscar respostes essencials. És monjo i mestre hindú i un dels referents més importants de l'advaita-vedanta i la tradició del ioga a casa nostra.
15:00 h a La 2Cat
'El escarabajo verde' estrena el capítol 'Memòria de peix'. Un reportatge sobre els peixos migradors dels rius d'Espanya, per parlar amb experts de la situació del salmó atlàntic, l'anguila europea i la llampresa de mar.
18:00 h a La 2Cat
A continuació, 'Fonamentals', el programa de La 2Cat que recorre els edificis més significatius de Barcelona, estrena el nou capítol 'Mercats' el pròxim diumenge al vespre. L'arquitecta i presentadora Anna Solé introdueix un recorregut per la història i l'arquitectura del Mercat de Santa Caterina i el Nou Mercat dels Encants, dos pols d'atracció ciutadana que actuen com a motors de regeneració.
18:35 h a La 2Cat
'Docu2', el programa presentat per Alicia Gómez, emet 'Una manera de fer. President Tarradellas', un especial sobre el retorn de Tarradellas a Catalunya com a president de la Generalitat ara fa 40 anys. El documental reconstrueix la "manera de fer" del president i mostra la seva faceta humana i política gràcies al testimoni de persones properes a Tarradellas.
19:30 h a La 2Cat
A la nit, a 'I ara què?', Sílvia Abril rep la visita de Martina Klein i Raquel Riba Rossy, per xerrar d'amistat i feminisme. Entre anècdotes i riures, derivarà en un tutorial de caigudes i un taller de dibuix de 'xoxomandales', perquè tot pot passar quan la Sílvia obre les portes de casa seva.
22:30 h a La 2Cat