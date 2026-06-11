'Memòria de peix', aquesta setmana a 'El escarabajo verde'
'El escarabajo verde', és el programa degà d'ecologia i medi ambient de La 2Cat de RTVE que dirigeix Dunia Ramiro.
Aquesta setmana, 'El escarabajo verde', estrena el capítol 'Memòria de peix'. Un reportatge sobre els peixos migradors dels rius d'Espanya, per parlar amb experts de la situació del salmó atlàntic, l'anguila europea i la llampresa de mar.
El programa es desplaça aquesta setmana fins a Galícia i Astúries per retratar la situació dels peixos migradors dels rius d'Espanya. En el reportatge, l'equip de 'El escarabajo verde' va de riu en riu, entrevistant experts que parlen de la situació del salmó atlàntic, l'anguila europea i la llampresa de mar.
A Galícia, s'ha prohibit la pesca del salmó per primera vegada per intentar salvar l'espècie. El reportatge es grava en plena època de pesca de la llampresa de mar, i els pescadors i membres de l'Armada Espanyola mostren com es captura de forma tradicional i com es realitza la vigilància i protecció del riu Miño.
A més, el programa també viatja a Astúries en l'obertura de la pesca, on alguns pescadors donen els salmons que capturen per repoblar la mateixa conca. El programa mostra com recuperar la salut dels rius i la seva connectivitat és clau per al seu futur.