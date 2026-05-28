'Una odissea alimentària', aquesta setmana a 'El escarabajo verde'

'Una odissea alimentària', aquesta setmana a 'El escarabajo verde' COMUNICACIÓ - RTVE CATALUNYA
'El escarabajo verde', és el programa degà d'ecologia i medi ambient de La 2Cat de RTVE que dirigeix Dunia Ramiro.  

Aquesta setmana, 'El escarabajo verde', estrena el capítol 'Una odissea alimentària'. Un reportatge sobre la carrera espacial i la recerca per crear colònies humanes permanents a la Lluna i, en el futur, a Mart.

La nova carrera espacial busca crear colònies humanes permanents a la Lluna i, en el futur, a Mart. El principal repte és garantir l'alimentació dels astronautes de forma sostenible. Transportar menjar des de la Terra és massa car, per la qual cosa caldrà produir aliments frescos directament a l'espai.

'El Escarabajo Verde' visita, a Sierra Nevada, la iniciativa Green Moon Project, on experimenten com cultivar hortalisses de ràpid creixement a l'espai. Donem veu al projecte de l'Institut del Ciències del Mar CSIC a Barcelona, SpaceGenFish, que envia embrions de peixos a l 'Estació Espacial Internacional per estudiar l'impacte de la microgravetat. L'equip del programa visita Hispasat perquè l'exastronauta Pedro Duque compti com és el menjar en una nau espacial.

