'Intel·ligència artificial', aquesta setmana a 'No se n'ha parlat prou'
- Laura Rosel moderarà una tertúlia amb Roger Torrent, Ada Parellada, Josep Maria Ganyet, Toni Garcia Ramon i Montserrat Rigall
- Dijous, 28 de maig, a les 22:20h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'No se n'ha parlat prou', presentat per la periodista Laura Rosel, és un programa de debat d'actualitat i entrevistes amb una altra mirada. El programa s'emet cada setmana a La 2Cat
'No se n'ha parlat prou', presentat per la periodista Laura Rosel, emet aquest dijous el programa 'Intel·ligència artificial', per aprofundir en tots els temes que tenen a veure amb la intel·ligència artificial i als quals no posem prou atenció.
Sentim a parlar de la intel·ligència artificial cada dia de les nostres vides però, què és veritat i què no? Roger Torrent, expresident del Parlament i actualment dedicat al sector de la intel·ligència artificial aplicada a la defensa; Ada Parellada, Josep Maria Ganyet, Toni Garcia Ramon i Montserrat Rigall s'asseuen a taula amb Laura Rosel per aprofundir en tot allò que té a veure amb la intel·ligència artificial i de què hauríem de parlar més.
A quines professions afectarà realment la IA? Fins a quin punt està incorporada a les nostres vides? Ens tornarem dependents, com d'internet? Ens enganya, la intel·ligència artificial, o encara no funciona prou bé? Arribarà un punt en què serà més humana que nosaltres? I sobretot: si la IA transformarà el món tal com el coneixem, com ens transformarà a nosaltres com a humans?
Aquesta setmana el programa posa el focus a la tecnologia; i per acabar, una actuació musical de Mamadousha.