'Eurovisió', aquesta setmana a 'No se n'ha parlat prou'
- Laura Rosel moderarà una tertúlia amb Nina, Guille Milkyway, Jordi Basté, Toni Garcia Ramón, Marta Pontnou i Ivan Herzog
- Dijous, 14 de maig, a les 22:20h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'No se n'ha parlat prou', presentat per la periodista Laura Rosel, emet aquest dijous 'Eurovisió'. El programa posa sobre la taula tot allò relacionat amb el festival de la cançó de què no hem parlat
prou: des de la salut mental dels artistes fins a la relació del col·lectiu LGTBIQ+ amb el certamen.
Cap esdeveniment cultural genera tant debat com Eurovisió. Un cop l'any, milions d'europeus s'asseuen al sofà de casa per comentar actuacions, posades en escena i, sobretot, polèmiques. Des de l'actuació prohibida de Joan Manuel Serrat, passant pel televot massiu a favor d'Israel, fins a l'actuació de Rodolfo Chikilicuatre.
Però hi ha molts temes relacionats amb el festival dels quals no s'ha parlat prou. Què passa amb la salut mental dels artistes? Coneixem prou bé la relació del col·lectiu LGTBIQ+ amb el festival? Hi ha cosificació femenina, a Eurovisió? A la taula, Laura Rosel moderarà una tertúlia amb Nina, Guille Milkyway, Jordi Basté, Toni Garcia Ramón, Marta Pontnou i Ivan Herzog.