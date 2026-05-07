L'actor Pep Munné, a 'Noms propis'
- Diu que malauradament a Catalunya no el criden per treballar tant: "Crec que no estic en l’imaginari de la gent que està dirigint ara"
'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els diumenges a La 2Cat.
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista Pep Munné, actor, barceloní i antic futbolista del Barça que va canviar la gespa pels escenaris. Repassa una carrera entre el teatre, el cinema i la televisió plena de girs, èxits, decisions valentes i molta passió.
Va començar somiant amb el futbol, fins i tot va jugar al Barça i al Mallorca, però ben aviat va entendre que el seu lloc eren els escenaris. Durant una estada a Madrid, quan jugava al Rayo Vallecano i esperava reincorporar-se amb el Barça, la seva parella el va animar a presentar-se al càsting del primer musical americà que es feia a Espanya. Va debutar amb 21 anys, però explica a 'Noms propis' que ho va començar a gaudir de seguida. Des de llavors, ha construït una carrera intensa entre el teatre, el cinema i la televisió, marcada per decisions arriscades, èxits i moments difícils. Explica a Anna Cler que la feina d'actor "és fer versemblant el nostre treball".
Diu que malauradament a Catalunya no el criden per treballar tant com li agradaria: "Crec que no estic en l’imaginari de la gent que està dirigint ara". Ha fet més carrera artística a Madrid, però manté arrels profundes a Sant Andreu, el barri barceloní on va créixer i on viu.
Explica que és un enamorat de la ciutat de Barcelona i, a més, és on viuen els seus fills. "La família mana", explica.