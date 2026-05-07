'Habitatge social i comunitat', aquest diumenge a 'Fonamentals'
- El programa sobre arquitectura de La 2Cat explora models de vivenda alternatius
- Diumenge 10 de maig, a les 19:30 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Fonamentals', el programa de La 2Cat que recorre els edificis més significatius de Barcelona, estrena el nou capítol 'Habitatge social i comunitat' el pròxim diumenge al vespre. L'arquitecta Anna Solé explora models d’habitatge col·lectiu, humà i sostenible amb les necessitats de les persones al centre del disseny.
La sèrie sobre arquitectura original de La 2Cat es desplaça a la cooperativa d'habitatge La Borda, impulsada per Lacol Arquitectura Cooperativa en una finca en cessió d'ús situada a Can Batlló. Explicaran la seva història els arquitectes Ernest Garriga i Cristina Gamboa, destacant com el model cooperatiu replanteja la noció de propietat, la importància dels espais comuns i les estratègies bioclimàtiques que permeten reduir consum energètic.
En paral·lel, la filòsofa Laura Benítez fa una lectura crítica sobre l’acte d’habitar, aprofundint en com la propietat privada, la precarietat i les estructures socioeconòmiques condicionen la manera com vivim i ens relacionem.
El capítol també fa una revisió històrica de l'habitatge col·lectiu a Catalunya amb la Casa Bloc, projectada pel GATCPAC durant la Segona República. L’arquitecte Joan Vitòria contextualitza el valor social del projecte i descriu com els seus espais buscaven dignificar la vida de les classes treballadores a través d’una arquitectura racional, lluminosa i funcional.
El fil històric continua amb la Casa Fullà, al Guinardó, una experiència d’habitatge comunitari projectada per Lluís Clotet i Òscar Tusquets. És aquí on residents com Victòria Combalía i Mercè Coll evoquen el microcosmos creatiu i contracultural que va definir el seu dia a dia als anys setanta.
Amb totes aquestes mirades, el capítol mostra com l’habitatge cooperatiu i la recuperació de models comunitaris ofereixen camins més sostenibles, inclusius i centrats en les persones per imaginar la vida urbana del futur.
'Fonamentals' és la sèrie de producció pròpia de La 2Cat que recorre els edificis més significatius de Barcelona. L'arquitecta Anna Solé acompanya l'espectador en el descobriment dels 12 escenaris més emblemàtics de la ciutat, lluny de la mirada turística i amb el focus en les persones, en els usos i en les històries que donen sentit als espais.