'La rivalitat entre el Barça i el Madrid', aquesta setmana a 'No se n'ha parlat prou'
- Laura Rosel moderarà una tertúlia amb l'expresident del Barça, Joan Gaspart; Jordi Basté, Carme Barceló i Toni García Ramón
- A més, el programa compta amb la Suu com a convidada musical
- Dijous, 7 de maig, a les 22:20h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'No se n'ha parlat prou', presentat per la periodista Laura Rosel, és un programa de debat d'actualitat i entrevistes amb una altra mirada. El programa s'emet cada setmana a La 2Cat.
'No se n'ha parlat prou', presentat per la periodista Laura Rosel, emet aquest dijous el programa 'La rivalitat entre el Barça i el Madrid'. L'espai abordarà la rivalitat entre els dos clubs més enllà de la gespa, repassant temes relacionats amb els dos equips de futbol que han passat massa desapercebuts.
'El Clàssic' és molt més que un partit de futbol. La rivalitat entre el Futbol Club Barcelona i el Reial Madrid desperta tanta alegria com crispació social: el fitxatge de Figo pel Madrid, el famós cap de porc, el dit a l'ull de Mourinho o el Bernabéu aplaudint Rolandinho són només alguns exemples de totes dues coses.
Encara així, hi ha molts temes relacionats amb aquests equips de futbol dels que no hem parlat prou: El tabú de l'homosexualitat, el creixement del futbol femení, l'estètica dels jugadors... El programa debat, aquest dijous, amb l'expresident del Barça, Joan Gaspart; Jordi Basté, Carme Barceló, Toni García Ramón, i amb la Suu com a convidada musical.