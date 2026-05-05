RTVE Catalunya rep el Premi Nacional de Comunicació Televisiva per més de 60 anys impulsant el català
- El jurat reconeix la trajectòria del centre de producció i la seva defensa sostinguda del català des de la primera emissió, l'any 1964
- La sèrie de TV Mataró i la XAL emesa per La 2Cat, 'Hospital de proximitat', també ha estat guardonada en la categoria de Comunicació de Proximitat
- Els premis es lliuraran el 19 de maig al Teatre Principal de Sabadell
RTVE Catalunya ha estat distingida amb el Premi Nacional de Comunicació Televisiva 2025, el màxim reconeixement de la Generalitat a l'excel·lència en el camp de la comunicació a Catalunya o en llengua catalana. El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts els guardons, que també han reconegut la sèrie 'Hospital de proximitat', emesa per La 2Cat, amb el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat.
El jurat ha volgut posar en valor la trajectòria de RTVE Catalunya amb més de 60 anys d'història des de la primera emissió en català -el 27 d'octubre de 1964- i la seva contribució sostinguda a la promoció de la llengua catalana. També n'ha destacat el paper en la difusió de la cultura catalana -música, teatre i cinema-, la producció de continguts d'èxit i la seva aportació decisiva en la formació de professionals clau del sector audiovisual. Aquesta aposta s'ha reforçat amb la posada en marxa de La 2Cat, que ha contribuït a un increment de l'oferta televisiva en català a Catalunya.
Esteve Crespo, director de RTVE Catalunya, ha valorat el premi: "És un reconeixement que posa en valor els 60 anys de la primera emissió en català, però també de dècades de compromís, de talent, d'esforç i des de la seva vocació de servei públic. RTVE Catalunya ha estat i és un referent de la llengua, la cultura, la pluralitat i la qualitat. A més a més, és la suma de totes les persones que, des de moltíssims àmbits professionals, han fet possible una televisió que està arrelada a Catalunya, que és innovadora i amb mirada de futur, que ara agafa un nou impuls amb La 2Cat. És un premi que significa un reconeixement col·lectiu i situa a RTVE Catalunya al seu lloc, a la nostra història".
La docusèrie emesa per La 2Cat 'Hospital de proximitat' també ha estat guardonada en la categoria de Comunicació de Proximitat, ex aequo amb el Diari de Sabadell, per haver sabut apropar amb sensibilitat la realitat del sistema sanitari als espectadors, donant veu tant als professionals com als pacients. La docusèrie, coproduïda per TV Mataró i la Xarxa Audiovisual Local (XAL) que ja arriba a la seva segona temporada, endinsa les càmeres en centres com l'Hospital de Mataró i en mostra l'activitat sense adulterar-la. És una producció que contribueix a posar en valor els serveis públics de salut de tot Catalunya.
La resta de guardonats en aquesta edició han estat Justo Molinero, amb el Premi Nacional d'Honor; el Banc Sabadell, en la categoria de Comunicació Publicitària i Corporativa; la plataforma 3Cat, en la categoria de Comunicació Digital; RAC1, millor Comunicació Radiofònica, i Esther Vera, directora del diari Ara, en la categoria de Comunicació de Premsa.
Els Premis Nacionals de Comunicació
Els Premis Nacionals de Comunicació, creats l'any 1999, reconeixen l'excel·lència en el sector i s'han anat adaptant a l'evolució del sector. De fet, el 4 de març de 2025, el Govern va aprovar la seva reformulació per donar-los el format actual, amb aquestes set categories. A més, amb la voluntat de seguir amb la descentralització dels premis i acostar-los a altres punts de Catalunya, aquest any l'acte se celebrarà per segon any consecutiu fora de la ciutat de Barcelona. Els premis es lliuraran al Teatre Principal de Sabadell el proper 19 de maig. L'edició de l'any que ve està previst que se celebri a Lleida.