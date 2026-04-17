La 2Cat estrena 'No se n'ha parlat prou', un format innovador d'actualitat amb Laura Rosel
- Jordi Basté, Marta Pontnou i Tian Riba acompanyaran la periodista de Sabadell en la seva tornada a la televisió
- Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, serà el primer convidat el pròxim 22 d'abril
- Dimecres 22 d'abril, a les 22:20 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'No se n'ha parlat prou' s'incorpora al prime time dels dimecres a La 2 Cat a partir del 22 d'abril, presentat per la periodista Laura Rosel. Un nou espai amb la voluntat de reformular els programes de tertúlia on convergeixen el debat, la precisió informativa i l'humor per acostar l'actualitat al públic. El programa vol aturar, per uns minuts, el bombardeig informatiu de cada dia per poder centrar-se en els temes que realment importen.
Laura Rosel moderarà una tertúlia d'actualitat amb noms tan cabdals del món audiovisual català com Jordi Basté, Marta Pontnou i Tian Riba, col·laboradors convidats del primer programa. Tots quatre abordaran temes d'actualitat posant el focus en perspectives poc explorades als mitjans. Un debat que vol anar més enllà del que és convencional per entendre a fons tot el que forma part de la nostra vida diària.
La tertúlia anirà seguida d'una entrevista amb un personatge destacat de l'actualitat catalana. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, serà el primer convidat. En aquesta conversa Rosel descobrirà de quins temes no es parla prou, segons Collboni. En tots els programes participaran, també, el creador de continguts Víctor Lafuente i la seva peculiar perspectiva sobre temes quotidians; i el periodista i escriptor Toni Garcia Ramon, que tancarà l'espai parlant d'algun tema de què se'n parla massa.
Rosel torna a la televisió per liderar 'No se n'ha parlat prou' des de la rigorositat i la proximitat que la caracteritzen. La periodista ha estat, durant anys, al capdavant de programes de debat i actualitat i, amb aquest nou format, fa un pas endavant per mostrar el seu compromís amb el periodisme més enllà dels titulars.
"A 'No se n'ha parlat prou' volem enfocar-nos en tot allò que no té prou espai en el dia a dia. Sovint ens deixem arrossegar per l'actualitat més dura, sense parar-nos a pensar en què llegim i escoltem. És hora que existeixi un espai on aturar-nos i intentar mirar les coses des d'una altra perspectiva", explica Laura Rosel.
El programa és una producció de La 2Cat en col·laboració amb NSN Media.