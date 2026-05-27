'Feminismes 76: Quan ens va canviar la vida', aquest diumenge a Docu2
- El documental produït per RTVE Catalunya commemora els 50 anys de les Primeres Jornades Catalanes de la Dona
- Diumenge 31 de maig, a les 20:30 h a La 2Cat i RTVE Play Catalunya
'Docu2', el programa presentat per Alicia Gómez, estrena el documental 'Feminismes 76: Quan ens va canviar la vida' el pròxim diumenge 31 de maig al vespre. Es tracta d'un film d'RTVE Catalunya que commemora les Primeres Jornades Catalanes de la Dona, un episodi determinant de la lluita feminista que, fa 50 anys, va aplegar més de tres mil dones en la clandestinitat per organitzar les seves reivindicacions després del franquisme.
Del 26 al 30 de maig de 1976 es van celebrar a Barcelona les Primeres Jornades Catalanes de la Dona. No va ser només un congrés, sinó la primera vegada que es reunien tantes dones després de la dictadura per parlar dels seus problemes i discriminacions. Es tractava d'una trobada en reacció a la oficial que, encapçalada per Pilar Primo de Rivera, líder de la Sección Femenina de la Falange, volia retre homenatge a l’Any Internacional de la Dona.
Indignades amb el lideratge de la Falange, dones joves i grans es van organitzar des d'associacions de barris, de mestresses de la llar o en grups espontanis. L'esdeveniment va aconseguir reunir més de tres mil dones en tan sols quatre dies. Se sentien domèstiques i domesticades; podien anar a presó per adulteri, per avortar... les seves reivindicacions marcarien l’agenda feminista de les següents dècades.
El documental 'Feminismes 76' recull el testimoni de 20 dones que van assistir a la trobada: Núria Casals, Mireia Bofill, Dolors Calvet, Pilar Aymerich, Cristina Marín, Roser Rius i Muntsa Vidal, entre altres. Tot i que la majoria són desconegudes, van construir la transició feminista en contra de la llicència marital, els incentius de les empreses per a convertir-les en mestresses de la llar i la resta de convencions socials masclistes.
En 50 anys, la societat ha avançat molt en els drets de les dones: despenalització dels anticonceptius, despenalització de l’adulteri i dret a l’avortament, entre altres. Aquest documental és el testimoni de les assistents a les Jornades, de la seva lluita i de com els va canviar la vida. Com diu una d’elles, “a partir del moment que et poses les ulleres liles, ja no te les treus”.
'Feminismes 76: Quan ens va canviar la vida', el documental que retrata la lluita feminista a partir de les Primeres Jornades Catalanes de la Dona el 1976, és una producció d'RTVE Catalunya. El film, rodat a Barcelona, Lleida i Tarragona i enriquit amb material d'arxiu, es podrà veure per primera vegada a La 2Cat el pròxim diumenge 31 de maig a les 20:30 h, al programa presentat per Alicia Gómez, 'Docu2'.