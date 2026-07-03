Les recomanacions de La 2Cat pel cap de setmana
- 'Punts de vista', 'Aquí Parlem, 'Noms propis', 'Fonamentals', 'Docu2' i 'I ara què?'
- A més, els partits de vuitens de final del Mundial de futbol: Paraguai – França i Brasil - Noruega
- Dissabte 4 i diumenge 5 de juliol a La 2Cat, i a partir de dilluns a RTVE Play Catalunya
Aquest cap de setmana, La 2Cat porta una programació diversa per tota la família. Dissabte, 'Aquí Parlem' amb Josep Rull, 'Punts de vista' amb Regina Rodríguez i el partir de vuitens de final del mundial entre Paraguai - França. Diumenge, 'Noms propis' amb Nacho Sequeira, 'Fonamentals' estrena 'Biblioteques', 'Docu2' emet 'Imprevisible Inevitable, un trajecte del metro a la dana', el partit entre Brasil – Noruega i els millors moments de 'I ara què?'.
Dissabte: l'actualitat política, la millor cultura i el Mundial de futbol
Aquesta setmana, Lluís Falgàs, director i presentador d''Aquí parlem', acomiada la temporada amb l'entrevista al president del Parlament, Josep Rull. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana.
12:45 ha La 2Cat
Aquest dissabte La 2Cat emetrà, en català, el partit del Mundial de futbol entre Paraguai i França, narrat per Albert Font i amb els comentaris tècnics de Lluís Carreras. El guanyador d'aquest duel s'enfrontarà als quarts al vencedor del Canadà – Marroc. La prèvia arrencarà al plató, mitja hora abans del partit, amb Gemma Nierga, acompanyada de Marc Brau, Sergi Mas, i Edu Mutante.
22:30 h a La 2Cat
Al vespre, el programa cultural 'Punts de Vista' tanca la temporada amb l'escriptora Regina Rodríguez. El programa presentat per Tània Sàrrias també comptarà amb les col·laboradores habituals Rita Roig i Paula Hergar, i amb la música de Víctor Blanes.
18:55 h a La 2Cat
Diumenge: entrevistes, documentals, entreteniment, arquitectura i més futbol
Al migdia a 'Noms propis', Anna Cler acomiada la temporada amb l'entrevista a Nacho Sequeira, director general de la Fundació Exit, una entitat pionera que des de l'any 2000 lluita contra l'abandonament escolar i per la inserció laboral de joves en situació de vulnerabilitat. Defensa el paper clau de la formació i l'acompanyament per transformar vides.
15:00 h a La 2Cat
A continuació, 'Fonamentals', el programa de La 2Cat que recorre els edificis més significatius de Barcelona, estrena el nou capítol 'Biblioteques' el pròxim diumenge al vespre. L'arquitecta i presentadora Anna Solé visita tres biblioteques de Barcelona per conèixer les seves característiques arquitectòniques.
19:10 h a La 2Cat
'Docu2', el programa presentat per Alicia Gómez, estrena el documental 'Imprevisible Inevitable, un trajecte del metro a la dana', que reconstrueix l 'accident de metro de València de 2006, el pitjor de la història d'Espanya i el segon d'Europa, en el qual van morir 43 persones, i estableix paral·lelismes amb la gestió política de la dana de 2024, que va deixar 230 víctimes mortals. L'obra teixeix la memòria de les dues pitjors tragèdies del segle a València i les entrellaça per a oferir una reflexió oberta a la història democràtica valenciana.
19:40 h a La 2Cat
Aquest diumenge La 2Cat emetrà, en català, el partit del Mundial de futbol entre Brasil i Noruega, amb Albert Font i Olga Garcia com a narradors. L'equip d'Ancelotti i Vinicius s'enfronten al conjunt liderat per Haaland en la lluita pels quarts de final del torneig. La prèvia arrencarà al plató, mitja hora abans del partit, amb Gemma Nierga, acompanyada de Marc Brau, Sergi Mas, i Edu Mutante.
21:30 h a La 2Cat
A la nit, a 'I ara què?', presentat per Sílvia Abril, acomiada la temporada, acompanyada del seu inseparable Arnau, recordant els moments més divertits, més patètics i més emocionals.
00:00 h a La 2Cat