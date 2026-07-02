El president del Parlament, Josep Rull, a 'Aquí parlem'
- Falgàs li demanarà pel balanç del període de sessions i de la legislatura
- Dissabte, 4 de juliol, a les 12:45h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya i a les 20:30h al Canal 24horas
'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. El programa es torna a emetre els diumenges al Canal 24 horas.
Dissabte, Lluís Falgàs, director i presentador d''Aquí parlem', acomiada la temporada amb l'entrevista al president del Parlament, Josep Rull. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana.
Lluís Falgàs parla amb el president del Parlament Josep Rull. El també president del Consell Nacional de Junts per Catalunya fa balanç a 'Aquí parlem' del període de sessions i de la legislatura.
'Aquí parlem' també se centra aquesta setmana en el ple de dijous on el Parlament ha aprovat els pressupostos de la Generalitat per al 2026, gràcies al suport d'ERC i els Comuns. Coincidint amb l'equador, de la legislatura s'aproven els primer pressupostos de Salvador Illa que Ascendeixen a 49.162 milions d'euros, un 22,8 % més que els últims aprovats de 2023 que s'han anat prorrogant.