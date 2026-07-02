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Comunicación RTVE

El president del Parlament, Josep Rull, a 'Aquí parlem'

Lluís Falgàs, presenta 'Aquí Parlem'
Lluís Falgàs, presenta 'Aquí Parlem' JOSEP ECHABURU
COMUNICACIÓ - RTVE CATALUNYA

'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. El programa es torna a emetre els diumenges al Canal 24 horas.

Dissabte, Lluís Falgàs, director i presentador d''Aquí parlem', acomiada la temporada amb l'entrevista al president del Parlament, Josep Rull. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana.

Lluís Falgàs parla amb el president del Parlament Josep Rull. El també president del Consell Nacional de Junts per Catalunya fa balanç a 'Aquí parlem' del període de sessions i de la legislatura.

'Aquí parlem' també se centra aquesta setmana en el ple de dijous on el Parlament ha aprovat els pressupostos de la Generalitat per al 2026, gràcies al suport d'ERC i els Comuns. Coincidint amb l'equador, de la legislatura s'aproven els primer pressupostos de Salvador Illa que Ascendeixen a 49.162 milions d'euros, un 22,8 % més que els últims aprovats de 2023 que s'han anat prorrogant.

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