L'exconsellera d'Enseyament, Irene Rigau, a 'Aquí parlem'
- Lluís Falgàs li demanarà per la crisi a Educació i les demandes dels docents
- Dissabte, 6 de juny, a les 12:45h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya i a les 17:00h al Canal 24horas
'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. El programa es torna a emetre els diumenges al Canal 24 horas.
Aquesta setmana, Lluís Falgàs, director i presentador d''Aquí parlem', entrevista l'exconsellera d'Ensenyament i exdiputada Irene Rigau. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana.
Per parlar de les vagues dels docents i de la crisi a Educació, Lluís Falgàs convida Irene Rigau, consellera de Benestar Social (1999-2002), de Benestar i Família (2002-2003) i d'Ensenyament (2010-2016). És llicenciada en Psicologia i ha exercit la docència en l'ensenyament públic com a mestra d'educació infantil i primària.
'Aquí parlem' analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana centrada en la sessió de control al president Illa, on li han demanat explicacions pels casos de corrupció que afecten els socialistes. A més, el ple ha donat aquest dijous via lliure perquè continuï la tramitació del Projecte de llei pressupostos de la Generalitat per al 2026 i es podrien votar a principis de juliol.