Ràdio 4 presenta la seva programació d'estiu
Tota la programació d'estiu de Ràdio 4, del 20 de juliol al 6 de setembre, a Ràdio 4 i RNE Audio.
Ràdio 4 arrenca la seva temporada d'estiu el proper dilluns 20 de juliol i fins el diumenge 6 de setembre. Les novetats estaran marcades per 'El matí de Ràdio 4 - Edició Estiu', 'Estiu XL', 'Amb gel i llimona', 'Codi 6', i els podcasts 'Escolta Poblet i 'Aquesta nit al Tiffany's'.
El magazine 'El matí de Ràdio 4 - Edició Estiu', conduït per Maria Garcia Coll de 8 a 12 hores de dilluns a divendres, mantindrà informats als oients i alhora entretindrà, de la mà de col·laboradors tant diversos com l'arquitecta Anna Solé, la sociòloga Pat Illa, o l'especialista en moda i celebrities Santi Meifrén.
A les tardes, de 16 a 19 hores, s'emetrà 'Estiu XL' amb Joan Barutel. Un magazine proper, participatiu, ple de bon humor i bona música. Entre d'altres seccions, comptarà amb David Balaguer, Albert Falcó, Ricky Garcia, Toni de les Heras i Juan Carlos Sáez per repassar el millor de la televisió i les sèries de ficció.
Els caps de setmana Leo Garriga servirà la millor selecció musical 'Amb gel i llimona'. L'acompanyaran l'humorista Toni Cano, que s'emportarà el micròfon de Ràdio 4 a fer el vermut a platges, places majors i altres indrets de diferents municipis de Catalunya. Serà els dissabtes i diumenges de 12 a 13:30 hores.
També s'emetran en antena els podcasts 'Escolta Poblet' de Sílvia Tarragona i Pep Gorgori premiat com a Millor Podcast als Premis Radio Associació de Catalunya, dissabtes de 7 a 8 hores. I els diumenges a les 23 hores, el torn pel podcast coproduït per Ràdio 4 i premiat com a millor programa local de ràdio als mateixos guardons 'Aquesta nit al Tiffany's'. A més, dissabtes i diumenges a les 14:30 serà l'espai per 'Codi 6', d'Oriol Nolis i Marta Català, que aproparan històries reals de persones desaparegudes.