La 2Cat emet en directe la cerimònia d'entrega dels Premis Princesa de Girona 2026
- Els Reis presidiran la gala, amb la presència de la Princesa d'Astúries i de Girona i la Infanta Sofía
- Dimarts, 14 de juliol, a les 18:50 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya, amb els comentaris en català de Crisol Tuà
La 2Cat emetrà en directe aquest dimarts la cerimònia de lliurament dels Premis Princesa de Girona 2026, que per segon any consecutiu se celebrarà al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Sota el títol 'El talent compartit', la gala posarà el focus en el talent jove i en la capacitat de generar un impacte transformador quan el coneixement, les idees i les experiències es comparteixen. La Princesa d'Astúries i de Girona, acompanyada pels Reis i la Infanta Sofía lliurarà els guardons a sis joves referents, espanyols i llatinoamericans, que destaquen pel seu lideratge, impacte social i excel·lència en els àmbits de l'emprenedoria, la recerca, l'acció social i les arts.
Els protagonistes d'aquesta edició seran Hatim Azahri, president i fundador de l'Associació Joves Units del Poble-sec; Patricia Aymà; cofundadora, presidenta i CTO de Benviro, la cineasta Gemma Blasco; l'investigador i expert en exoplanetes Rafael Luque; l'emprenedora social i cofundadora de Quipu, Mercedes Bidart, i l'astrofísic José Eduardo Méndez.
Durant la cerimònia, els sis guardonats compartiran les inquietuds, les experiències i els projectes que els han convertit en referents en els seus respectius àmbits. La gala també incorporarà testimonis de persones del seu entorn per apropar al públic la seva trajectòria.
L'acte, conduït per la periodista de RTVE Cristina Pampín, amb els comentaris en català del periodista de La 2Cat Crisol Tuà, esdevindrà també un espai de diàleg entre generacions amb l'objectiu de posar en valor el paper de la comunitat de premiats de la Fundació com a motor del talent jove. Per donar forma a aquesta idea, un dels moments centrals de la gala serà una conversa inter generacional protagonitzada per la reconeguda artista Luz Casal i la cantant Soleá Morente, Premi Princesa de Girona Arts 2018, i moderada per Andrés Salado, també premiat per la Fundació l'any 2016 en aquesta mateixa categoria. La conversa abordarà la inspiració, l'esforç i l'aprenentatge, així com el paper de les persones que acompanyen i impulsen una vocació al llarg del temps.
La gala inclourà també les intervencions de la Princesa d'Astúries i de Girona i del Rei, que posaran el punt final a una celebració que reconeix una generació que ja està transformant la societat, gràcies al seu talent, al seu compromís i a la seva capacitat de convertir les idees en acció.
Els Premis Princesa de Girona 2026 es consoliden com una plataforma que dona visibilitat al talent jove, que s'activa i genera un impacte positiu en el seu àmbit d'actuació, alhora que celebra la força col·lectiva que el converteix en motor de progrés per al conjunt de la societat.