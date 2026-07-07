Ràdio 4 celebra el nou disc dels Rolling Stones amb un programa especial
Ràdio 4 emetrà un programa temàtic dels Rolling Stones la nit del pròxim divendres 10 de juliol. Així, l'emissora de RNE Catalunya vol celebrar el nou disc de la banda britànica i també els 50 anys del seu primer concert a Barcelona, el 1976. Irene Desumbila, directora i presentadora del programa 'La barrera del so', conduirà aquest espai en companyia de diversos periodistes musicals i experts en els Rolling.
El mateix any que va néixer Ràdio 4, Barcelona va ser testimoni d'un esdeveniment transcendental en la història cultural del país; la primera actuació dels Rolling Stones a la ciutat, a la Plaça de Toros Monumental l'11 de juny de 1976. En un moment de gran incertesa i expectació social per recuperar un sistema democràtic, aquest concert va ser un símbol d'anhel de transformació. Va significar l'obertura de Catalunya i tot l'Estat a la cultura de la qual havia estat apartada durant dècades, al progrés i a l'exercici d'unes llibertats ja irreversibles.
Per celebrar aquesta efemèride, Ràdio 4 emetrà un programa especial el pròxim divendres 10 de juliol, coincidint amb la posada a la venda del nou àlbum d'estudi 'Foreign Tongues' dels Stones. L'encarregada de conduir l'espai serà Irene Desumbila, directora i presentadora del programa 'La barrera del so'.
Aquest programa especial comptarà amb la música dels Rolling Stones del passat i el seu nou disc, documents excepcionals de l'Arxiu Sonor d'RNE i TVE i converses amb els periodistes musicals i artistes que van testimoniar el concert de 1976. Jordi Sierra i Fabra, Françesc Fàbregas, Gaby Allegret, Mariskal Romero es reuniran amb diversos experts del món 'Stone', Mariano Muniesa, Jordi Güell i Romy Masferrer, que transmetran els seus records i vivències d'aquell concert. A més, la banda barcelonina de tribut als Rolling Stones 'Smoking Stones' farà un 'showcase' acústic durant el programa.
Ràdio 4 celebra el nou disc dels Rolling Stones i el 50è aniversari del primer concert de la banda de rock a Barcelona amb un programa especial coduït per Irene Desumbila el pròxim divendres 10 de juliol de 2026 a les 22 h.