La 2Cat se suma al concert solidari 'Act X Palestine' amb un especial en directe al Palau Sant Jordi
- Amb les actuacions d'Amaia, Bad Gyal, Oques Grasses, Morad i Yerai Cortés, entre d'altres
- Dijous 29 de gener, a partir de les 19:30h, a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
La 2Cat s'aboca amb el concert benèfic 'Act X Palestine', amb un programa especial des del Palau Sant Jordi de Barcelona aquest dijous 29 de gener. L'especial estarà presentat per Cristina Villanueva, de 'El segon cafè', i per Xavi Martínez, de 'Xavifòrnia' a Ràdio 4 i es podrà seguir a partir de les 19:30 hores a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya, en simulcast amb La 2 nacional.
El programa de La 2 Cat s'iniciarà mitja hora abans del concert, previst per a les 20:00 hores, i comptarà amb la participació d'artistes i membres de l'organització d'aquest esdeveniment solidari, amb continguts exclusius i diverses sorpreses al llarg de la vesprada.
El concert-manifest comptarà amb les actuacions d'una vintena d'artistes, entre els quals hi ha Amaia, Bad Gyal, Morad, Oques Grasses, Mushka, Yerai Cortés, Fermín Muguruza i Xavi Sarrià, així com la col·laboració d'altres figures del món de la cultura com Lluís Llach, Gemma Humet, Alguer Miquel, La Fura dels Baus i Eduard Fernández.
'Act X Palestine' és una crida col·lectiva que, a través de la música, la paraula, l'art i la imatge, reivindica la cultura com un espai de resistència i de presa de consciència, vinculant la realitat de Palestina amb les grans lluites contemporànies. El projecte està impulsat per organitzacions palestines de drets humans, ajuda humanitària i cultura, conjuntament amb xarxes europees de construcció de pau i organitzacions catalanes.
Els fons recaptats es destinaran a organitzacions d'ajuda humanitària a Gaza. Aquest concert-manifest és l'acte final d'una campanya solidària internacional, que durant mesos ha impulsat nombroses accions arreu del món amb l'objectiu de contribuir a la reconstrucció i el suport a la població de Gaza.
RTVE Catalunya ofereix la possibilitat de seguir aquest esdeveniment solidari a La 2Cat el dijous 29 de gener a partir de les 19:30h. També estarà disponible a RTVE Play Catalunya.