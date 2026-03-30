Ràdio 4 s'endinsa en el monestir de Poblet amb el pòdcast 'Escolta Poblet'
- Un treball periodístic que combina la divulgació històrica amb la mirada actual, conduït per Sílvia Tarragona i Pep Gorgori
- El president de la Generalitat, Salvador Illa, participa en un dels vuit capítols d’aquest pòdcast que s’endinsa en la vida quotidiana del monestir de Poblet
- 'Escolta Poblet' està disponible a RNE Audio
RTVE Catalunya ha presentat aquest matí al Claustre del Monestir de Santa Maria de Valldonzella, a Barcelona, 'Escolta Poblet', el nou pòdcast de Ràdio 4 conduït per Sílvia Tarragona i Pep Gorgori. A l'acte ha assistit el president de la Generalitat Salvador Illa, que ha participat en un dels vuit capítols que composen aquest projecte.
El president Salvador Illa ha remarcat l'honor que ha estat per a ell poder participar en el pòdcast i ha volgut felicitar a Ràdio 4: "Hem de començar felicitant RTVE i Ràdio 4 pel 50è aniversari d'emissió en català. Deixeu-me també, arran de les notícies que hem tingut aquest matí, deixar clar el compromís del Govern de Catalunya en la defensa no només de la llengua per descomptat, sinó també del model d'escola catalana que tenim". També ha defensat els valors de l'humanisme cristià: "En un món convuls, en un moment d'escalada bel·licista, un moment de decisions que generen angoixa als ciutadans, els nostres valors són els valors de l'humanisme cristià". Destacant així el compromís del Govern de Catalunya pel patrimoni de Poblet: "Per posar en valor aquesta joia que tenim a Catalunya i posar en valor Poblet i tot el que representa també en la Història de Catalunya".
Els creadors del pòdcast Sílvia Tarragona i Pep Gorgori han animat als oients a endinsar-se en l’univers de Poblet. Tarragona ha explicat que: "Amb aquest pòdcast el que proposem és mirar cap a endins, fer un exercici d'intimitat i de privacitat". "Amb en Pep hem tingut l'oportunitat de visitar Poblet, de ser a l'hostatgeria i de sentir alguna cosa que a mi em sembla molt potent, que és la intimitat. Tindrem una possibilitat que vostès mirin cap endins, s'escoltin cap endins", ha afegit.
Per la seva banda, Pep Gorgori ha agraït la confiança i ha destacat: "Crec que el punt fort d'aquest pòdcast és que parlem del Monestir de Poblet i de les persones que conformeu la comunitat. La gràcia és que parlem de moltes més coses i acabem parlant de nosaltres com a societat, allò que ens pot aportar un monestir com Poblet al segle XXI i quin sentit té aquesta vida monàstica". "Amb moltes ganes de convidar a la reflexió sobre temes contemporanis amb el monestir de Poblet i els seus sons com a teló de fons", ha remarcat.
La directora de RTVE Catalunya – Ràdio 4, Sonia Urbano, ha detallat: "Avui som aquí per celebrar una aposta que va més enllà d'un pòdcast, d'un projecte radiofònic. 'Escolta Poblet' és un pòdcast que acull una emissora pública que és Ràdio 4, que és la primera en català i que té una vocació clara que és connectar passat i present, tradició i món contemporani, silenci i també paraula". "El monestir de Poblet no és només pedra i història, és un espai viu que continua interpel·lant-nos avui, però sobretot és un lloc on persones de diferents èpoques han buscat sentit, han reflexionat sobre la vida, la política, la societat, l'espiritualitat, i és precisament aquesta riquesa humana la que 'Escolta Poblet' vol posar al centre: les veus i les experiències i formular preguntes que ens defineixen com a societat", ha destacat.
El president de la Fundació Poblet, Josep Poblet, ha explicat que el Monestir de Poblet "és el conjunt monumental medieval monàstic en comunitat viva més important d'Europa, que equival a dir més important del món". I ha acabat el seu parlament posant la mirada en el futur; "Això és el que hem de fer en el futur: tirar endavant Poblet, ajudar a la comunitat i fer que Poblet no només respiri present, sinó que respiri, sobretot, futur".
'Escolta Poblet', un viatge sonor al cor del monestir
El pòdcast, que inclou vuit capítols de 55 minuts de durada, és un treball periodístic que combina la divulgació històrica amb la mirada actual. Presentat per Sílvia Tarragona i Pep Gorgori, 'Escolta Poblet' s’endinsa en la vida quotidiana del monestir per repassar la seva història, conversar amb els seus protagonistes i donar veu a testimonis de persones vinculades al monestir.
El monestir de Poblet va ser fundat l’any 1150 per iniciativa de Ramon Berenguer IV amb la voluntat que es convertís en un ferment de civilització i de cultura. Aquell objectiu primigeni continua ressonant avui, superat el primer quart del segle XXI. Amb Poblet sempre com a escenari, el pòdcast s’obre a disciplines ben diverses: la religió i l’espiritualitat, és clar, però també la ciència, l’ecologia i la sostenibilitat, el turisme, el patrimoni, la creació artística actual i la història contemporània. Aborda també la reflexió sobre els temes que preocupen avui i que es poden llegir cada dia als diaris.
'Escolta Poblet' és un pont per demostrar que un monestir gairebé mil·lenari continua oferint claus per pensar i viure el nostre present i el nostre futur.