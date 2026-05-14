Anna Moliner, aquesta setmana a 'Cinema de mercat'
- L'actriu visita el mercat del Ninot, acompanyada del Pep, per repassar la seva evolució professional
- Diumenge, 17 de maig, a les 13:30h a La 2Cat
'Cinema de Mercat' és un format d'entrevistes que posa en valor la cultura de proximitat a través del diàleg entre el cinema i el teatre català i un dels espais més emblemàtics de la vida quotidiana: els mercats municipals. Presentat pel periodista Pep Prieto, el programa es pot veure a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya.
Aquest diumenge, a 'Cinema de Mercat', el Pep Prieto visita el mercat del Ninot, acompanyat de l'Anna Moliner. En el programa, l'actriu comparteix la seva experiència i repassa la seva trajectòria professional.
L'actriu visita el mercat del Ninot, un dels mercats més coneguts de l'Eixample i un espai molt vinculat a la vida quotidiana del barri, per abordar la seva evolució professional. Durant el recorregut, Moliner explica com ha anat construint una carrera que combina teatre, televisió, cinema i música, i reflexiona sobre els aprenentatges que ha anat acumulant en cada etapa.
Moliner també parla amb franquesa de les dificultats que sovint comporta ser dona dins la indústria audiovisual i de la necessitat de continuar reivindicant espais d'igualtat i oportunitats. En aquest context proper, defensa també la importància d'invertir en la cultura i en la producció audiovisual per projectar el talent català cap a nous públics i garantir el futur del sector.