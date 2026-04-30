Adrià Collado, aquesta setmana a 'Cinema de mercat'
- L'Adrià Collado porta a Pep Prieto al mercat de Sant Gervasi per fer un repàs de la seva carrera
- Diumenge, 3 de maig, a les 13:30h a La 2Cat
'Cinema de Mercat' és un format d'entrevistes que posa en valor la cultura de proximitat a través del diàleg entre el cinema i el teatre català i un dels espais més emblemàtics de la vida quotidiana: els mercats municipals. Presentat pel periodista Pep Prieto, el programa es pot veure a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya.
Al mercat de Sant Gervasi, un espai emblemàtic del barri que combina tradició i vida de proximitat, l'actor Adrià Collado repassa els inicis de la seva carrera i recorda els primers passos que el van portar del teatre a la televisió i al cinema.
Passejant entre parades i conversant amb paradistes, reflexiona sobre la popularitat i sobre com l'èxit televisiu pot transformar la relació amb el públic i amb la pròpia professió. Collado també comparteix nombroses anècdotes de les seves vivències en produccions internacionals i explica com treballar fora del país li ha permès ampliar horitzons professionals i culturals. En aquest context proper i distès, l'actor parla amb humor i sinceritat sobre els alts i baixos d'una trajectòria marcada per personatges molt recordats pel públic.