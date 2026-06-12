El monjo hinduista Swami Satyananda Saraswati, a 'Noms propis'
- Amb dinou anys va emprendre un viatge cap a l’Índia, buscant respostes, que acabaria canviant-li la vida
- Diumenge, 14 de juny, a les 15.00 h a La 2Cat i a partir de dilluns a RTVE Play Catalunya
'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els diumenges a La 2Cat.
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista Swami Satyananda Saraswati que va decidir trencar amb el camí establert per buscar respostes essencials. És monjo i mestre hindú i un dels referents més importants de l'advaita-vedanta i la tradició del ioga a casa nostra.
Nascut a Barcelona l’any 1955, de molt jove va sentir que el món que li oferien era incomplet: "Era un jove inquiet que a Espanya se sent condicionat, l'educació que em donaven mai em va commoure". Amb només dinou anys va emprendre un viatge cap a l’Índia, buscant respostes, que acabaria canviant-li la vida. "Quan arribo a l'Índia em sento a casa, recordant gustos de menjar que no havia tastat mai, veient gent que semblava que havia conegut... Em vaig trobar a casa d'una manera que no m'havia passat mai", explica a 'Noms propis'. El seu mestre li ensenya que dins de tot ésser humà hi ha un espai diví o sagrat, un espai de plenitud, més enllà del personatge mental.
Després d'ordenar-se monjo i de viure-hi més de 25 anys dedicat a la pràctica, l'estudi i la contemplació, avui comparteix tot el seu coneixement des del Kailash Ashram, la comunitat que ha fundat a Zamora. Parla amb Anna Cler de silenci, llibertat, felicitat, autoconeixement i d’una espiritualitat lluny de la pressa i el consum.