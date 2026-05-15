La campiona olímpica de natació artística i seleccionadora espanyola, Andrea Fuentes, a 'Noms propis'
- Està treballant intensament per canviar una mica el sistema: "Per a mi l'element de divertir-se i gaudir del procés és tan important com rendir"
- Diumenge, 17 de maig, a les 15.00 h a La 2Cat i a partir de dilluns a RTVE Play Catalunya
'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els diumenges a La 2Cat.
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista l'entrenadora i exnedadora Andrea Fuentes, per conèixer la trajectòria d'una dona que ha portat la natació artística fins a dalt de tot del podi. Ara dirigeix la selecció espanyola amb la mirada posada en el futur i presenta el llibre 'Mentalidad, propósito, pasión'.
Andrea Fuentes va ser una de les grans nedadores de la seva generació: va guanyar quatre medalles olímpiques i 32 medalles en campionats mundials i europeus amb la selecció espanyola. Es va convertir en una de les esportistes més destacades del país en la seva disciplina. Però quan va deixar de competir, no va marxar gaire lluny de l'aigua, es va dedicar a entrenar. Tot i el seu gran èxit com a nedadora explica: "Crec que estic creant molt més impacte com a entrenadora que com a nedadora". També destaca que està treballant intensament per canviar una mica el sistema: "Per a mi l'element de divertir-se i gaudir del procés és tan important com rendir". "He vingut d'una família en què la prioritat no era guanyar, sinó que t'agradi el que fas", afegeix.
Com a entrenadora i seleccionadora, ha tornat a fer història. Va liderar l'equip dels Estats Units, que va passar de ser la número 15 del rànquing mundial a aconseguir una medalla de plata als Jocs Olímpics de París 2024, el primer metall del país en vint anys. Explica a Anna Cler que els inicis als EUA van ser difícils perquè la situació era molt precària i no tenien ni piscina pròpia, a vegades entrenaven al mar. A més, la federació la portava només una dona que s'hi dedicava de manera voluntària.
Actualment, dirigeix la selecció espanyola amb la mirada posada en el futur i ha escrit el llibre 'Mentalidad, propósito, pasión: cómo conseguir tus metas disfrutando del proceso', sobre els seus aprenentatges de gestió emocional davant dels desafiaments de l'esport de competició. Explica que "com a entrenadora el tema de les emocions i el tema social dins del grup és la meva prioritat, si això funciona després pots fer el que vulguis".
La campiona olímpica de natació artística visita 'Noms propis' per parlar de victòries i fracassos, però també de por, d'equip, d'emocions i de superació.