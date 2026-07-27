Anatomía del incendio más grande de la historia de España: más de 50.000 hectáreas en cinco días

El mes de julio de 2026 no es el que más grandes incendios ha registrado en la historia, pero antes de que concluya ha sido testigo de uno de los incendios forestales con más víctimas, en Los Gallardos (Almería), del segundo incendio más grande de la historia, en la Sierra Norte de Guadalajara y ahora, el incendio más grande de la historia en España, el gran frente formado en Ávila, en el que han ardido más de 50.000 hectáreas, según el Gobierno. Es ya “el incendio más importante y más agresivo de la historia de España”, en palabras del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y aún sigue activo, con más de 1.000 focos de calor activos este lunes, según la observación de los satélites, y la perspectiva de una nueva ola de calor esta semana.

El incendio forestal de Ávila (originado en el municipio de Burgohondo) comenzó el pasado 22 de julio, originado por el uso de maquinaria pesada no autorizada y prohibida en una zona forestal. El fuego ha afectado gravemente a municipios del Valle del Alberche, Tierra de Pinares, sierra de Gredos y Valle del Tiétar, además del entorno del embalse de El Burguillo.

Los equipos de extinción tratan a este fuego y a los anejos de San Martín de Valdeiglesias y Villa del Prado, en Madrid, como un único gran incendio, más de 77.000 hectáreas de superficie forestal arrasada por las llamas, con un perímetro total de 280 kilómetros, según informaban las autoridades este domingo.

Y la lucha contra estos grandes incendios forestales ha repercutido en decenas de poblaciones y personas como nunca. En Madrid, Ávila y Toledo, los incendios han provocado la evacuación de 34 municipios y el confinamiento de otros siete. A ello se suma el incendio en la Vall d'Uixó, en la provincia de Castellón, donde 16 localidades y unos 16.000 vecinos han tenido que ser desalojados.

El domingo había unas 90.000 personas evacuadas o confinadas en Ávila, Madrid y Toledo, y otros 16.000 desalojados en Castellón. En concreto, en las tres provincias bajo emergencia nacional hay unos 60.000 evacuados y cerca de 30.000 confinados, atendiendo al censo de estas poblaciones.

Así ha sido la evolución del incendio desde que en la noche del jueves 23 se declaró la emergencia de interés nacional tras la petición de la Comunidad de Madrid.

Jueves 23 de julio: avance descontrolado del fuego en Ávila 01.58 min Los medios siguen luchando contra el incendio en Burgohondo El fuego declarado en el municipio de Burgohondo avanzó a una velocidad inusitada de hasta tres kilómetros en apenas 40 minutos debido a fuertes rachas de viento superiores a los 50 km/h y temperaturas extremas. Miles de personas fueron desalojadas de las localidades de Burgohondo, Villanueva de Ávila, Hoyo de Pinares y zonas de Cebreros. Navaluenga y El Tiemblo quedaron completamente confinados debido a la densa humareda. Las llamas se adentraron y arrasaron prácticamente por completo la Reserva Natural del Valle de Iruelas, un espacio protegido de alto valor ambiental que alberga una de las colonias de buitre negro más importantes de Europa. Dada la gravedad conjunta con los fuegos de Madrid y Toledo, el Gobierno declaró la situación de emergencia nacional a petición de la Comunidad de Madrid. Se desplegaron más de 1.800 efectivos en la provincia, incluyendo a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Viernes 24 de julio: la emergencia nacional se declara 07.30 min Preocupación por los incendios forestales de Madrid y Ávila Entra en vigor la declaración de la emergencia nacional. En la Comunidad de Madrid, dos incendios que iniciaron en Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias se fusionaron en una única masa de fuego descontrolada. Un tercer foco en Almorox (Toledo) convergió hacia el mismo frente. El fuego avanzaba a velocidad de 3-4 km/h, empujado por vientos de 50 km/h que lo hacían prácticamente inextinguible a esas horas. En Ávila, el incendio de Burgohondo, iniciado el miércoles, arrasaba la Reserva Natural del Valle de Iruelas, donde habita una de las principales colonias de buitre negro de Europa. Más de 11.500 personas fueron desalojadas en Madrid (de municipios como Aldea del Fresno, Pelayos de la Presa, Villa del Prado), mientras 1.500 fueron evacuadas en Ávila. A medida que avanzaba la tarde, nuevas evacuaciones llegaron: Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva y Robledo de Chavela. Al cierre del día, rondaban las 45.000-50.000 personas fuera de sus casas. Unas 12.000 hectáreas se habían quemado en Madrid; el incendio de Burgohondo en Ávila consumía 9.000 hectáreas con un perímetro de 71 kilómetros. La mayor preocupación de las autoridades era que los tres fuegos convergiesen en un único macroincendio imposible de controlar.

Sábado 25 de julio: el incendio supera la capacidad de extinción 01.36 min Los incendios de Ávila y Madrid se unifican bajo un mando único y la emergencia nacional se extiende a Toledo La madrugada del sábado trajo condiciones meteorológicas más favorables por el descenso de temperatura, el aumento de humedad y viento más flojo. Los bomberos aprovecharon esta "ventana de oportunidad" para consolidar perímetros. Sin embargo, por la tarde el viento cambió de dirección, complicando la situación nuevamente. El fuego de Burgohondo bajaba por la cara sur de la sierra del Valle del Tiétar, obligando a evacuar nueve municipios más (La Adrada, Piedralaves, Casillas, Navahondilla, entre otros), con más de 30.000 personas. En total, hasta 89.000 personas evacuadas o confinadas. Los tres incendios de Madrid avanzaban sin freno hacia El Escorial y el Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de la NASA en Robledo de Chavela, que fue evacuado. La emergencia nacional se amplió a Toledo. La UME estableció un mando unificado para coordinar Madrid y Ávila bajo un único criterio operativo. Grecia e Italia enviaron aviones Canadair; Portugal desplegó 129 bomberos con 41 vehículos. Turquía prometió dos Air Tractor Fireboss, en la mayor movilización internacional contra un incendio forestal en España.

Domingo 26 de julio: señales de mejoría 02.18 min Los equipos de extinción siguen trabajando en la zona cero del fuego en Ávila El domingo amaneció con signos de mejoría. Se consiguió perimetrar y enfriar algunas zonas. En Ávila, tras una noche "muy dura", el operativo logró consolidar 20 kilómetros de perímetro. Se ordenaron nuevas evacuaciones (Gavilanes, Mijares, Fresnedilla en Ávila; la urbanización El Encinar del Alberche en Madrid). Pero también comenzaron los realojos: el Camping del Escorial reabrió para 4.500 personas y algunos ancianos regresaron a su residencia en San Martín de Valdeiglesias, aunque al final del día seguía habiendo casi 90.000 personas evacuadas o confinadas en Madrid y Ávila. Para entonces, según las cifras del Ministerio de Transición Ecológica, el incendio de Navaluenga es el mayor de la historia reciente de España, con 50.000 hectáreas arrasadas, superando al de Larouco de 2025.