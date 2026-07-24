Emergencia nacional por los incendios en Madrid y Ávila: qué es y qué implica

El fuego continúa asolando buena parte de España y preocupan especialmente los incendios forestales de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, en el suroeste de la Comunidad de Madrid, y el de Burgohondo, en la provincia de Ávila. Ante esta situación, el Gobierno ha declarado la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila, después que Madrid solicitara la declaración de la situación operativa 3 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA) por "la gravedad y simultaneidad de incendios forestales en tres comunidades autónomas". Es la segunda vez que se activa este mecanismo en España y la primera vez que ocurre por un incendio forestal. En VerificaRTVE te explicamos en qué consiste la declaración de emergencia de interés nacional y sus implicaciones.

La declaración de emergencia en Madrid y Ávila por los incendios Este viernes por la mañana, el BOE ha publicado la orden por la que se declara la emergencia de interés nacional en el territorio de la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila. El documento detalla que esta decisión se debe a que la evolución de los incendios forestales está generando una "situación de especial gravedad por su rápida propagación, la simultaneidad de varios frentes activos, la afección a zonas habitadas y el riesgo para la población, las infraestructuras y el medio natural". ““ Justifican de esta manera la declaración del nivel 3 de emergencia de protección civil, "al apreciarse un interés nacional derivado de la gravedad de la situación y de la necesidad de reforzar los mecanismos de coordinación y respuesta del Estado" en base al artículo 28 de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Este mecanismo está previsto para cuando la emergencia supera los recursos de la administración pública afectada y su gestión es asumida por el Ministerio del Interior. En las últimas horas, España ha solicitado también apoyo a Bruselas para combatir los fuegos de acuerdo con el mecanismo europeo de protección civil. En VerificaRTVE te explicamos qué supone todo esto. ““

¿Qué es una emergencia de interés nacional? El artículo 28 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil recoge que son emergencias de interés nacional aquellas que requieran para la protección de personas y bienes la aplicación de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio; aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de distintas administraciones porque afecten a varias comunidades autónomas y exijan una aportación de recursos a nivel supraautonómico y las que, por sus dimensiones efectivas o previsibles, requieran una dirección de carácter nacional. En el caso de los incendios del suroeste de la Comunidad de Madrid y de la provincia de Ávila se dan estas dos últimas circunstancias. La emergencia nacional y el nivel de emergencias 3 se activaron por primera vez durante el apagón del 28 de abril de 2025. Esta es la segunda ocasión en la que este mecanismo se pone en marcha y la primera por una emergencia natural, por lo que se trata de una situación inédita.

¿Quién asume el mando en una emergencia de interés nacional? El ministro del Interior asume la dirección de la emergencia y ordena y coordina las actuaciones y la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales del ámbito territorial afectado. Además, según recoge el Plan Estatal de Emergencias, la dirección operativa la asume la Unidad Militar de Emergencias (página 41), el general Francisco Javier Marcos Izquierdo. En declaraciones a RNE, el ingeniero forestal Ferrán Dalmau ha explicado lo que supone: "Cuando hay un incendio de situación 2, son los mandos de la CAM los que están al mando y la UME está subordinada. Ahora se han invertido los papeles, está al mando la UME en materia de operaciones y son los dispositivos civiles los que están a las órdenes del dispositivo militar". Es decir "cambia el mando y quien tiene la última palabra en la toma de decisiones".

¿Qué supone la situación operativa 3? Según el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil, la situación operativa 3, el máximo nivel de respuesta ante emergencias en España, se activa con la declaración de interés nacional de una emergencia (página 42). La coordinación de la gestión estratégica de emergencia corresponde al Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD), que reúne a representantes del Estado y de las comunidades autónomas afectadas. Se integran también un representante de las comunidades autónomas, con rango de consejero, y los delegados del Gobierno de las zonas afectadas.

¿Qué organismos y qué recursos se movilizan? El Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil recoge que, en esta fase, se movilizan medios y recursos extraordinarios de todas las Administraciones Públicas, incluidos los movilizables por la administración del Estado mediante el Mecanismo Europeo de Protección Civil o de otros países en virtud de convenios, acuerdos o tratados internacionales. En la práctica, en este caso, explica Ferrán Dalmau a RNE, con la declaración de situación operativa 3 no se va a disponer de muchos más medios, ya que, en estos momentos, en España se están produciendo varios incendios simultáneos, por lo que "no hay un cambio de medios, simplemente cambia el mando". Con el nivel 2 las comunidades pueden pedir la intervención de la UME o de las brigadas BRIF del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO). La comunidad autónoma sigue liderando las labores de extinción. Guía para entender los incendios forestales: de los niveles de emergencia a su clasificación por tamaño