El incendio de Los Gallardos, en Almería, entre los más graves ocurridos en España

El incendio forestal de Los Gallardos (Almería) es uno los más trágicos ocurrido en España, junto con los que ocurrieron en Lloret de Mar (Girona) en 1979, La Gomera en 1984 y Riba de Saelice (Guadalajara) en 2025.

En 1979, 21 personas, entre ellas nueve niños, perdieron la vida en un incendio forestal en un lugar boscoso situado entre las urbanizaciones de Lloret Blau y Pinars (Lloret del Mar).

Cinco años más tarde, en 1984, otras 20 personas perecieron por otro fuego de similares características en el Roque de Agando, en la isla canaria de la Gomera.

En este siglo y hasta la tragedia de Los Gallardos, el mayor incendio forestal por número de víctimas mortales fue el ocurrido en Riba de Saelices en 2005. En aquella ocasión, 11 personas -dos agentes medioambientales y nueve miembros de retenes- murieron mientras trabajaban en las tareas de extinción del fuego, declarado el día anterior en el municipio castellano-manchego por una barbacoa mal apagada.

Por balance anual, el año más trágico fue 1994, cuando el fuego se cobró la vida de 30 personas, 22 de las cuales fallecieron mientras colaboraban en las tareas de extinción y 8 al verse sorprendidas por el fuego. En 2005, 23 personas perecieron por el fuego, 17 de ellas mientras participaban en las tareas de extinción y otras seis como consecuencia de incendios registrados, la mayoría de ellos cuando quemaban rastrojos.