El incendio de Los Gallardos, en Almería, entre los más graves ocurridos en España
- Lloret de Mar en 1979, La Gomera en 1984 y Guadalajara en 2025 han sido hasta ahora los que más víctimas han registrado
- Incendio en Los Gallardos, Almería, última hora en directo hoy
El incendio forestal de Los Gallardos (Almería) es uno los más trágicos ocurrido en España, junto con los que ocurrieron en Lloret de Mar (Girona) en 1979, La Gomera en 1984 y Riba de Saelice (Guadalajara) en 2025.
En 1979, 21 personas, entre ellas nueve niños, perdieron la vida en un incendio forestal en un lugar boscoso situado entre las urbanizaciones de Lloret Blau y Pinars (Lloret del Mar).
Cinco años más tarde, en 1984, otras 20 personas perecieron por otro fuego de similares características en el Roque de Agando, en la isla canaria de la Gomera.
En este siglo y hasta la tragedia de Los Gallardos, el mayor incendio forestal por número de víctimas mortales fue el ocurrido en Riba de Saelices en 2005. En aquella ocasión, 11 personas -dos agentes medioambientales y nueve miembros de retenes- murieron mientras trabajaban en las tareas de extinción del fuego, declarado el día anterior en el municipio castellano-manchego por una barbacoa mal apagada.
Por balance anual, el año más trágico fue 1994, cuando el fuego se cobró la vida de 30 personas, 22 de las cuales fallecieron mientras colaboraban en las tareas de extinción y 8 al verse sorprendidas por el fuego. En 2005, 23 personas perecieron por el fuego, 17 de ellas mientras participaban en las tareas de extinción y otras seis como consecuencia de incendios registrados, la mayoría de ellos cuando quemaban rastrojos.
Incendios forestales con más fallecidos en España
Por orden cronológico, esta es la relación de incendios forestales con mayor número de fallecidos:
- 7 de agosto de 1979: 21 personas, entre ellas nueve menores, mueren en un incendio forestal en un lugar boscoso de Lloret del Mar. El incendio comenzó al mismo tiempo en tres focos diferentes (los parajes del Àngel, Can Daura y Montbarbat).
- 11 de septiembre de 1984: 20 personas fallecen a consecuencia de las llamas en el Roque de Agando en la isla canaria de Gomera. La mayoría de las víctimas eran jóvenes de la isla y un grupo de tinerfeños que habían acampado en la zona.
- 7 de septiembre de 1992: un incendio en el Parque Natural de Grazalema (Cádiz) causa la muerte de cinco miembros de retenes del Plan de Emergencias por Incendios Forestales (Infoca)
- 5 de agosto de 1993: seis muertos en el incendio forestal que afectó a cinco municipios de la provincia de Tarragona y arrasó más de 800 hectáreas.
- 4 de julio de 1994: seis miembros de una brigada forestal y un voluntario fallecen a causa del incendio declarado en el municipio valenciano de Millares.
- 6 de julio de 1994: fallecen los cinco ocupantes de un avión Antonov, cedido por Portugal, que colaboraba en las tareas de extinción de un incendio declarado en las proximidades de la Sierra de Mariola (Alicante).
- 14 de septiembre de 1994: cuatro bomberos muertos al quedar atrapado el vehículo en el que viajaban hacia el incendio forestal declarado entre Nonaspe (Zaragoza) y la Pobla de Massaluca (Tarragona).
- 30 de junio de 1999: fallecen cuatro miembros de un retén contra incendios de la Junta de Andalucía, Infoca, en un fuego registrado en Alájar de la Sierra (Huelva).
- 11 de agosto de 2003: cinco personas de la misma familia, una de ellas menor de edad, mueren asfixiadas cuando huían del incendio forestal declarado en el término de Sant Llorenc Savall (Barcelona).
- 17 de julio de 2005: once personas (dos agentes medioambientales y nueve miembros de retenes) mueren mientras trabajaban en un incendio declarado el día anterior en Riba de Saelices (Guadalajara). El origen fue una barbacoa mal apagada.
- 8 de julio de 2006: un helicóptero de la empresa Helicsa, contratado por el Ministerio de Medio Ambiente para el traslado de personal de actuación en caso de incendios forestales, se estrella en el mar, a cuatro millas del norte de Tenerife, con el resultado de cinco muertos y un desaparecido, el copiloto de la aeronave.
- 21 de julio de 2009: mueren cuatro bomberos y dos resultan heridos graves al quedar atrapados por un cambio en la dirección del viento durante la extinción del incendio forestal del parque natural de Els Ports, cerca de Horta de Sant Joan (Tarragona). El 24 de julio falleció uno de los heridos.
- 19 de febrero de 2011: seis miembros de una brigada antiincendios del Gobierno de Aragón mueren en Teruel al estrellarse el helicóptero en el que viajaban para apagar un incendio en la localidad de Villel. Sólo sobrevivo un ocupante del aparato, un bombero forestal, compañero de las víctimas.