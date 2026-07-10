Cómo actuar en caso de un incendio como el de Almería: lugares más seguros y acciones que debes evitar

El incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería), que ha dejado al menos 11 personas fallecidas y 19 desaparecidas, ha vuelto a poner el foco en una pregunta clave: ¿cómo actuar cuando el fuego está cerca? Los expertos insisten en que, ante un evento de estas características, hay que mantener la calma en la medida de lo posible y seguir siempre las indicaciones de los servicios de emergencia.

Lo primero: mantener la calma y avisar al 112 La Dirección General de Protección Civil y Emergencias recomienda conservar la calma para evitar decisiones impulsivas. Si el incendio se encuentra en sus compases iniciales, el primer paso siempre debe ser llamar al 112 e informar de la ubicación de las llamas. Si el fuego acaba de comenzar y es de pequeñas dimensiones, puede intentarse apagar con agua, tierra o ramas, siempre que no suponga un riesgo para la propia seguridad. Si el incendio ya se ha desarrollado, lo prioritario es alejarse cuanto antes y mantenerse comunicado con los servicios de emergencia. La huida por rutas improvisadas convirtió la evacuación del incendio de Los Gallardos en una trampa mortal Samuel A. Pilar

Errores que pueden costar la vida Los expertos insisten en evitar algunos comportamientos habituales que aumentan el riesgo durante un incendio forestal: Entrar en pánico o actuar por impulso.

Intentar huir ladera arriba.

Cruzar un frente de llamas o una zona con humo.

Permanecer en barrancos o zonas profundas buscando refugio.

Ignorar las órdenes de evacuación o las indicaciones de los servicios de emergencia.

Intentar salvar propiedades cuando la propia vida está en peligro. Como ha resumido el bombero forestal Román García en el programa La hora de La 1, de TVE, "es difícil, pero en un incendio hay que mantener la cabeza fría y confiar en los operativos de extinción". Seguir las recomendaciones de los profesionales y actuar con calma sigue siendo la mejor herramienta para reducir el riesgo cuando el fuego está cerca. 09.00 min Román García, bombero forestal: "En un incendio, hay que mantener la cabeza fría"

Cómo escapar de un incendio forestal Cuando el fuego avanza, no siempre lo hace de forma uniforme. Román García explica que las pavesas y el calor pueden provocar focos secundarios por delante del frente de llamas, lo que convierte zonas aparentemente seguras los lugares de mayor riesgo. "Pueden iniciarse focos secundarios por delante del frente de llama, y esto es lo realmente peligroso tanto para los operativos de extinción como para los vecinos", ha manifestado. Entre las principales recomendaciones destacan: Alejarse siempre en dirección contraria al humo.

Nunca huir ladera arriba, ya que el fuego asciende con mayor rapidez y puede alcanzar a quien intenta escapar.

Desplazarse, siempre que sea posible, de forma perpendicular al avance del incendio.

No atravesar un frente de llamas o una zona con humo denso, ya que la falta de visibilidad aumenta el riesgo de accidentes y dificulta el trabajo de los servicios de emergencia. Mapa de los incendios activos hoy en España DatosRTVE

Las zonas más seguras: Los especialistas coinciden en que uno de los lugares más seguros es el terreno que ya ha ardido. "Lo que está quemado no vuelve a arder", recalca Román García. Si el fuego alcanza a personas que se encuentra en el exterior, Protección Civil aconseja buscar zonas sin vegetación o refugiarse tras una roca, tumbándose en el suelo para respirar el aire menos contaminado que se concentra cerca de la superficie. También es recomendable cubrir nariz y boca con una prenda húmeda.

Qué hacer si el fuego alcanza tu ropa Si la ropa comienza a arder, nunca hay que correr, ya que el movimiento aviva las llamas. La recomendación es tirarse al suelo y rodar sobre uno mismo hasta extinguir el fuego o cubrirse con una manta. Después, no debe retirarse la ropa quemada, ya que puede estar adherida a la piel. Si te encuentras con una persona herida, si la zona es segura, la víctima debe permanecer tumbada de lado y no debe retirarse la ropa quemada. Lo más importante es avisar inmediatamente al 112 y esperar la llegada de los equipos sanitarios. ¿Cómo está siendo la temporada de incendios en España? DatosRTVE

Si el incendio rodea tu vivienda Si no existe una orden de evacuación, los expertos consideran más seguro permanecer dentro de una vivienda que intentar escapar cuando las llamas ya están muy próximas. Román García recuerda que "lo que no puedes recuperar nunca es la vida", por lo que no merece la pena intentar salvar bienes materiales poniendo en riesgo la integridad física. En ese caso, se recomienda: Intentar refugiarse en estructuras que no estén construidas con madera.

Cerrar puertas, ventanas y persianas.

Si el fuego ya rodea la vivienda, no deben abrirse puertas o ventanas para salir, ya que la entrada de oxígeno puede provocar una deflagración hacia el interior.

Sellar las rendijas con toallas o paños húmedos.

Desconectar el gas, la electricidad y otros suministros.

Si es posible, humedecer el tejado y el entorno de la vivienda.

Seguir en todo momento la información oficial.

Solo debe abandonarse la casa cuando así lo ordenen los servicios de emergencia.