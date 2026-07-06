Un incendio forestal en Grazalema, Cádiz, obliga a desalojar un hotel y activar la fase de emergencia 1

Un incendio forestal declarado en el término municipal de Grazalema (Cádiz) ha obligado al desalojo del Hotel Fuerte, así como a elevar la fase de emergencia a situación operativa 1, según ha informado el consejero de Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, a través de la cuenta de X y del canal de EMA Infoca.

El incendio ha sido declarado sobre las 14:00 horas de este lunes y el servicio del Plan Infoca ha movilizado para trabajar en la zona dos helicópteros semipesados, uno pesado, dos aviones anfibios ligeros, 45 efectivos por tierra y una autobomba.

Cabe recordar que parte de la provincia de Cádiz, en la zona de interior, se encuentra en alerta naranja por altas temperaturas, aunque según la Aemet, las temperaturas máximas en el municipio de Grazalema llegarán a los 35 grados con vientos del sur de hasta 15 km/h.

Grazalema ya fue protagonista a principios de este año al tener que ser desalojado por el tren de borrascas sufridos en la provincia, siendo precisamente el Hotel Fuerte uno de los sitios que recibió a los primeros desalojados del municipio.