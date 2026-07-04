Portugal combate con ayuda de la UME el incendio en Vouzela, que ya ha arrasado más de 10.000 hectáreas

La Unidad Militar de Emergencias (UME), con un total de 120 efectivos y 45 medios, se ha desplegado durante la madrugada de este sábado en Portugal para colaborar en las labores de contención del incendio forestal en Vouzela, que ya ha arrasado más de 10.000 hectáreas.

Además de Vouzela, las autoridades siguen con especial preocupación otros cuatro incendios localizados en Barcelos, la subregión de Tâmega e Sousa, Cinfães, la península de Setúbal y Arouca, en el área metropolitana de Oporto.

El escenario es "extremadamente complejo" desde el punto de vista de la propagación del fuego, según ha explicado el comandante de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC), Mário Silvestre.

En Vouzela trabajan más de 1.100 bomberos, apoyados por 373 medios terrestres y cinco aéreos, y según la ANEPC, el fuego había calcinado unas 10.000 hectáreas hasta este viernes. En su momento de mayor intensidad, el fuego ha llegado a quemar hasta 600 hectáreas por hora. Los esfuerzos se concentran en impedir que alcance la Serra do Caramulo, una zona montañosa con varias aldeas.

El incendio se originó el pasado jueves en la parroquia de Tourelhe y se extendió rápidamente a los municipios vecinos. El balance provisional es de nueve heridos, dos de ellos graves, ambos civiles.