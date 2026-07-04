Portugal combate con ayuda de la UME el incendio en Vouzela, que ya ha arrasado más de 10.000 hectáreas
- El fuego se propaga con rapidez y ha llegado a quemar hasta 600 hectáreas por hora en su momento de mayor intensidad
- Portugal ha activado el Mecanismo Europeo de Protección Civil y los acuerdos bilaterales con España y Marruecos
La Unidad Militar de Emergencias (UME), con un total de 120 efectivos y 45 medios, se ha desplegado durante la madrugada de este sábado en Portugal para colaborar en las labores de contención del incendio forestal en Vouzela, que ya ha arrasado más de 10.000 hectáreas.
Además de Vouzela, las autoridades siguen con especial preocupación otros cuatro incendios localizados en Barcelos, la subregión de Tâmega e Sousa, Cinfães, la península de Setúbal y Arouca, en el área metropolitana de Oporto.
El escenario es "extremadamente complejo" desde el punto de vista de la propagación del fuego, según ha explicado el comandante de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC), Mário Silvestre.
En Vouzela trabajan más de 1.100 bomberos, apoyados por 373 medios terrestres y cinco aéreos, y según la ANEPC, el fuego había calcinado unas 10.000 hectáreas hasta este viernes. En su momento de mayor intensidad, el fuego ha llegado a quemar hasta 600 hectáreas por hora. Los esfuerzos se concentran en impedir que alcance la Serra do Caramulo, una zona montañosa con varias aldeas.
El incendio se originó el pasado jueves en la parroquia de Tourelhe y se extendió rápidamente a los municipios vecinos. El balance provisional es de nueve heridos, dos de ellos graves, ambos civiles.
Portugal activa el Mecanismo Europeo de Protección Civil
El primer ministro portugués, Luís Montenegro, anunció este viernes la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil y de los acuerdos bilaterales con España y Marruecos al considerar que todo el país se encuentra en una situación de riesgo muy elevado, aunque aseguró que la decisión no responde a un agotamiento de los recursos nacionales, sino a la conveniencia de reforzar preventivamente el dispositivo.
El secretario de Estado de Protección Civil, Rui Rocha, ha explicado que es la primera vez que Portugal recurre al dispositivo militar enviado por España y ha subrayado que la cooperación entre ambos países resulta especialmente importante en un contexto en el que los incendios son cada vez más frecuentes y extremos en la Península Ibérica.
Rocha ha indicado que el contingente español permitirá a las autoridades portuguesas mantener desplegados medios en todo el territorio sin necesidad de trasladarlos continuamente entre diferentes regiones, una de las razones que llevaron al Ejecutivo a solicitar ayuda exterior antes de agotar su propia capacidad de respuesta.
Respecto a la evolución de los incendios, ha descrito una situación "muy crítica" debido a la combinación de temperaturas muy elevadas, humedad muy baja y viento, unas condiciones que favorecen una rápida propagación del fuego y que, según las previsiones meteorológicas, se mantendrán al menos hasta comienzos de la próxima semana.
El secretario de Estado ha recordado que alrededor del 93% de los incendios que se producen en Portugal son dominados durante los primeros noventa minutos, pero ha advertido de que, cuando eso no sucede y concurren condiciones meteorológicas extremas como las actuales, los fuegos pueden evolucionar rápidamente hacia grandes incendios forestales, mucho más difíciles de controlar.
Por ello, ha insistido en que la prioridad continúa siendo detectar y atacar los focos con la mayor rapidez posible para impedir su propagación, al tiempo que ha pedido mantener la máxima vigilancia en todo el territorio, especialmente en las regiones del interior norte y centro, donde el riesgo sigue siendo muy elevado.