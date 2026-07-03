La evolución del gran incendio de Leciñena es "positiva" y se encuentra "prácticamente perimetrado"

El incendio forestal declarado el pasado martes en la localidad zaragozana de Leciñena ha afectado ya a unas 3.100 hectáreas y evoluciona en este momento "de manera positiva". Los efectivos que trabajan en su extinción han logrado que se encuentre "prácticamente perimetrado", tal y cómo ha informado este viernes el consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, que ha mostrado su optimismo, aunque con cautela. Las condiciones climatológicas de las próximas horas serán decisivas para conseguir la completa extinción del fuego.

En la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) se ha acordado mantener la situación operativa 2, nivel 1 del Procinfo. Bermúdez de Castro ha subrayado que a lo largo de la jornada de este viernes puede haber "un avance muy importante". Durante toda la noche, los efectivos han podido trabajar "de una manera muy óptima", de tal forma que el perímetro del fuego "no ha aumentado nada". A pesar de la buena evolución, el consejero ha señalado que la previsión del viento augura rachas "importantes", sobre todo, a partir de las 17.00 y hasta las 21.00 horas, mientras que durante el día bajará la humedad y subirán las temperaturas de cara al fin de semana.