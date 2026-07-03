La evolución del gran incendio de Leciñena es "positiva" y se encuentra "prácticamente perimetrado"
- Las condiciones climatológicas de las próximas horas serán decisivas para la extinción del fuego
- En los sectores cuatro y uno, se concentran los trabajos de consolidación y aseguramiento
El incendio forestal declarado el pasado martes en la localidad zaragozana de Leciñena ha afectado ya a unas 3.100 hectáreas y evoluciona en este momento "de manera positiva". Los efectivos que trabajan en su extinción han logrado que se encuentre "prácticamente perimetrado", tal y cómo ha informado este viernes el consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, que ha mostrado su optimismo, aunque con cautela. Las condiciones climatológicas de las próximas horas serán decisivas para conseguir la completa extinción del fuego.
En la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) se ha acordado mantener la situación operativa 2, nivel 1 del Procinfo. Bermúdez de Castro ha subrayado que a lo largo de la jornada de este viernes puede haber "un avance muy importante". Durante toda la noche, los efectivos han podido trabajar "de una manera muy óptima", de tal forma que el perímetro del fuego "no ha aumentado nada". A pesar de la buena evolución, el consejero ha señalado que la previsión del viento augura rachas "importantes", sobre todo, a partir de las 17.00 y hasta las 21.00 horas, mientras que durante el día bajará la humedad y subirán las temperaturas de cara al fin de semana.
Continúa el despliegue de medios
Las labores ahora se centran en refrescar los puntos calientes, a la vez que, en los sectores cuatro y uno, se concentran los trabajos de consolidación y aseguramiento del perímetro. A lo largo de la jornada de hoy continúan trabajando en la zona medios del operativo INFOAR del Gobierno de Aragón, la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Diputación Provincial de Zaragoza, Guardia Civil, servicios sanitarios, voluntarios de Protección Civil, tractoristas y maquinaria pesada.
El operativo INFOAR despliega dos brigadas helitransportadas, con base en Alcorisa y Peñalba, sus respectivos helicópteros, un helicóptero de coordinación, seis brigadas terrestres, cinco autobombas, el Puesto de Mando Avanzado, el director técnico de extinción y personal de apoyo al director de extinción (GADEX).
Por su parte, el Ministerio de Defensa mantiene desplegada una sección de la UME formada por 35 efectivos, seis autobombas, un bulldozer y un vehículo nodriza. La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) participa con tres dotaciones, dos autobombas forestales pesadas y dos camiones nodriza.
Como medida de seguridad, permanece cortada al tráfico la carretera A-129 en el tramo comprendido entre Leciñena y Alcubierre, debido a la proximidad de los trabajos que continúan desarrollándose en el sector 4.