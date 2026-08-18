¿Por qué en Granada se sufren tantos terremotos? Jacob Petrus te da la explicación
- Repasamos los terremotos más destacados en Granada desde que hay registros
- No te pierdas Aquí la Tierra, de domingo a viernes, a las 20:25h en La 1 y RTVE Play
En los últimos días, la zona de Granada ha sufrido varios seísmos. Algunos, incluso, han obligado a desalojar centros comerciales, hoteles y lugares turísticos tan importantes como la Alhambra. Todos comentan lo sucedido, el 112 ha atendido más de 500 llamadas en las últimas horas, aunque no hay que lamentar heridos graves. Pero, está claro, que algo sucede. ¿Por qué la zona de Granada sufre tantos terremotos? Jacob Petrus te da la explicación en Aquí la Tierra.
Desde que el viernes pasado comenzara este episodio, se han producido 434 seísmos, 45 de ellos sentidos por la población. Aunque no es una novedad para los granadinos, ya que, cada cierto tiempo, sufren los movimientos de las placas. Quizás en España no es muy común que tengan lugar terremotos, pero hay algunos puntos en los que, por desgracia, es más habitual, y uno de ellos es Granada.
Granada está situada en el límite entre las placas tectónicas euroasiática y africana, y eso la convierte en la zona con mayor peligrosidad de la península. Por eso, se dice que no es anormal este tipo de terremotos, incluso nos atrevemos a repasar históricamente los más destacados.
Los terremotos granadinos más señalados
El primero del que tenemos registros es de 1431, que provocó incluso daños en el recinto de la Alhambra. Cien años después, otro terremoto en Baza destrozó el 61% de las casas de la localidad. Sin duda, el más fatídico fue el de Arenas del Rey el día de Navidad de 1884, que dejó cerca de 1000 fallecidos y destruyó casi en su totalidad localidades como Alhama de Granada o la misma Arenas del Rey.
Algo más cerquita en el tiempo, en este último siglo, fue muy destacado el terremoto de Albolote en abril de 1956. En él fallecieron 11 personas y casi la mitad de las viviendas de la localidad quedaron inhabitables.
En julio de 1979, una serie de terremotos llevó a muchas familias a dormir en calles y parques de Granada durante varias noches. Algo similar a lo vivido en 2021, cuando se produjeron más de 2000 temblores entre enero y febrero de ese año.
A pesar de estos datos, no hay que preocuparse. Desde los años 70 la mayoría de los edificios de la provincia de Granada se han construido siguiendo una normativa antisísmica. Y, desde el año 2002, todas las construcciones deben realizarse en cumplimiento del decreto nacional de construcción sismo-resistente.