¿Por qué en Granada se sufren tantos terremotos? Jacob Petrus te da la explicación

En los últimos días, la zona de Granada ha sufrido varios seísmos. Algunos, incluso, han obligado a desalojar centros comerciales, hoteles y lugares turísticos tan importantes como la Alhambra. Todos comentan lo sucedido, el 112 ha atendido más de 500 llamadas en las últimas horas, aunque no hay que lamentar heridos graves. Pero, está claro, que algo sucede. ¿Por qué la zona de Granada sufre tantos terremotos? Jacob Petrus te da la explicación en Aquí la Tierra.

Desde que el viernes pasado comenzara este episodio, se han producido 434 seísmos, 45 de ellos sentidos por la población. Aunque no es una novedad para los granadinos, ya que, cada cierto tiempo, sufren los movimientos de las placas. Quizás en España no es muy común que tengan lugar terremotos, pero hay algunos puntos en los que, por desgracia, es más habitual, y uno de ellos es Granada.

Granada está situada en el límite entre las placas tectónicas euroasiática y africana, y eso la convierte en la zona con mayor peligrosidad de la península. Por eso, se dice que no es anormal este tipo de terremotos, incluso nos atrevemos a repasar históricamente los más destacados.

Aquí la Tierra ¿Por qué se producen seísmos en Granada? Ver ahora