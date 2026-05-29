Así es la cúpula de calor que provoca estas altísimas temperaturas anormales

El calor nos ha pillado desprevenidos en nuestro país y en gran parte de Europa. Ha entrado de golpe en nuestras vidas y parece que ya ha venido para quedarse. Con los días de calor vuelven algunos términos como noches tropicales, olas de calor… y en Aquí la Tierra una de nuestras misiones principales es que no os suenen a otro idioma. Por eso, hoy hacemos un repaso de los términos más comunes que empezaremos a escuchar a partir de ahora y os contamos qué está pasando en estos últimos días de mayo con las temperaturas de la Península Ibérica.

¿Es una ola de calor? Hace unos días os explicamos por qué lo que está pasando en España estos días no se considera ola de calor. Entre otras razones, hay una muy importante y es que la AEMET solo califica como olas de calor lo que sucede entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. El episodio debe de tener al menos 3 días consecutivos y también es importante que se superen los umbrales de temperatura máxima según la zona geográfica. Aquí la Tierra ¿Por qué estos días no se califican como ola de calor? Jacob Petrus tiene la explicación Sandra de la Torre Bermejo (Aquí la Tierra)

¿Qué está pasando? Descartada una ola de calor, seguimos preguntándonos qué está pasando. ¿Por qué se están registrando temperaturas de pleno verano en mayo? La culpa la tiene la cúpula de calor. ¿Y qué es? Jacob Petrus ha explicado en Aquí la Tierra que este término es el causante de nuestro desencuentro con las altas temperaturas. Todo comienza por una fuerte oscilación de la corriente en chorro, que da lugar a lo que se denomina “configuración en omega” por su similitud con la forma de esta letra griega (Ω). Esta situación genera una borrasca al oeste y al este de la Península Ibérica, mientras entre ambas se forma una cresta anticiclónica que arrastra aire cálido desde latitudes subtropicales. Ese aire se queda atrapado en una región y no consigue desplazarse con normalidad, por lo que se comprime hacia el suelo, se acumula, se recalienta y se retiene durante días y días, como si le pusiéramos una tapa a una olla, actuando como una cúpula. De ahí el término “cúpula de calor”. Aquí la Tierra Así nos afecta la cúpula de calor que ha tomado la Península Ver ahora