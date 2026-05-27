Así es el proceso por el que se forman los arcoíris

Qué manera mejor hay de celebrar estos 12 años de emisión en Aquí la Tierra que con una lluvia de colores. En este 27 de mayo hablamos de uno de los fenómenos meteorológicos más bonitos, mágicos y fascinantes que hay: el arcoíris.

¿Cómo se forma?

Para que aparezca un arcoíris tienen que coincidir algunos factores básicos. En primer lugar, el Sol no tiene que estar elevado más de 42º sobre el horizonte. En segundo lugar, debemos estar situados de espaldas al Sol y el cielo no tiene que estar totalmente cubierto, de manera que brille el astro rey y su luz alcance la cortina de precipitación. Y, por último, lo más importante: tiene que estar lloviendo frente a nosotros.

Cuando la luz del Sol atraviesa cada gota de agua, se produce una reflexión y refracción que descompone la luz blanca en los 7 colores que tradicionalmente vemos. Rojo, naranja, amarillo, verde, añil, azul y violeta. Pero también hay veces que la luz experimenta una especie de doble rebote antes de salir de la gota, provocando que se forme un arcoíris secundario que aparece en la parte exterior del primario, siendo más tenue y presentando los colores invertidos en si disposición en el arco. Por tanto, podemos decir que esa luz blanca está formada en realidad por un abanico de colores y cada uno de ellos tiene una longitud de onda.