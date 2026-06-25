La Tierra vive una jornada de intensa actividad sísmica: así lo explica Jacob Petrus

En las últimas horas, nuestro planeta ha vuelto a recordarnos lo vivo que está, y lo ha hecho con una intensa actividad sísmica repartida por distintos puntos del globo. No solo en Venezuela, donde un inusual doblete sísmico ha causado graves daños, sino también a lo largo del Cinturón de Fuego del Pacífico, la región donde se concentra cerca del 90% de los terremotos del mundo.

Un día agitado en el Cinturón de Fuego A lo largo de esta extensa franja tectónica se han registrado cuatro terremotos de magnitud moderada a muy fuerte en menos de 24 horas. Uno en Nueva Guinea de 5.1, otro en Filipinas de 4.9. También en el norte de Japón, con uno de 6.9, y otro en la costa oeste de Estados Unidos, uno de 5.6. A esta cadena de temblores se suma, por supuesto, fuera del Cinturón de Fuego, el doblete sísmico de Venezuela, un fenómeno tan extraño como destructivo, con magnitudes 7.2 y 7.5. Aquí la Tierra La Tierra vive una jornada de intensa actividad sísmica Ver ahora

Venezuela: un doblete sísmico fuera de lo común Aunque Venezuela no se encuentra dentro del Cinturón de Fuego, sí está situada en una región sísmicamente activa debido a la fricción entre dos grandes placas: la del Caribe, que se desplaza hacia el este, y la Sudamericana, que lo hace hacia el oeste. Lo ocurrido allí no es un terremoto seguido de una réplica, sino dos terremotos principales, muy próximos en el espacio ya que sus epicentros están separados por apenas 5 kilómetros, y casi simultáneos en el tiempo: solo 39 segundos entre uno y otro. Además, aunque la diferencia en las magnitudes nos parezca pequeña entre un 7.2 y un 7.5, la liberación de energía es casi tres veces mayor en el segundo que en el primero. A eso añadimos que los terremotos han sido bastante someros, en torno a los 20 kilómetros de profundidad, por lo que la energía ha llegado con más fuerza a la superficie. Tras un evento así, lo normal es que la corteza terrestre siga reajustándose durante días, meses o incluso años, por lo que las réplicas son esperables. Mapas, datos y vídeos del doble terremoto en Venezuela, el más potente del último siglo Paula Guisado / Ana Martín Plaza / Pedro Jiménez (InfografíaRTVE*) / Jorge Moreno (InfografíaRTVE*) / DatosRTVE