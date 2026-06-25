Mapas, datos y vídeos del doble terremoto en Venezuela, el más potente del último siglo
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El alcance del doble seísmo en el norte de Venezuela
Con apenas 39 segundos de diferencia, Venezuela ha sufrido este miércoles un doble seísmo que ha derribado numerosos edificios y provocado al menos 164 muertos y más de 1.000 heridos. Los terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, son el episodio sísmico más fuerte registrado en el país en más de un siglo.
El epicentro del primer temblor se situó entre las ciudades de Yumare y Montalbán, a unos 300 kilómetros al este de la capital del país y a una profundidad de 20,3 kilómetros, cuando eran las 18:04 horas del día 24 de junio en Venezuela, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
El segundo seísmo se ha registrado a apenas 6 kilómetros del primero, en plena población de El Guayabo, a apenas 10 kilómetros de profundidad a las 18:05, medianoche en España. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha declarado el estado de emergencia.
La Guaira, la región más afectada
El estado de la Guaira vive “una verdadera tragedia”, ha dicho Delcy Rodríguez. Este estado costero venezolano, situado junto a Caracas, ha sido declarado “zona de desastre” tras los potentes terremotos.
La región, conocida hasta 2019 como Vargas, es el principal punto de entrada al país, ya que alberga el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. El Gobierno ha declarado el cierre temporal del aeropuerto debido a "graves daños" en su infraestructura, sacudida por los temblores. Los destrozos se pueden apreciar en los vídeos grabados por los medios y compartidos por los supervivientes en redes sociales.
El aeropuerto de Maiquetía durante los terremotos. // FUENTE: Imágenes cedidas a EFE.
Edificios destrozados en El Junquito. // FUENTE: Perfil en X de Alexandra Belandia, periodista venezolana.
José Rolón, muy buenos días
Hola, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo les va?
Bueno, estamos contando que usted se encuentra en La Guaira
es la zona más afectada de este terremoto y una de las afectaciones
visibles, y lo estamos viendo
ahora, es que no hay luz.
Son las 5 de la mañana, 5 y 1 minutos allí,
pero no hay
luz. Cuéntenos.
Nada. No hay luz, no hay Internet, no hay
agua, no hay absolutamente ningún tipo de servicio.
Hoy tengo internet porque gracias a Dios en mi
camioneta tengo una antena satelital y es la que me está permitiendo poder
tener esta comunicación con usted y poder haber comunicado con varios
de mis familiares. Las imágenes que estamos viendo son
imágenes que nos ha enviado
usted mismo, que ha grabado con su teléfono móvil.
Cuéntenos, ¿cuál es la afectación que se ha
encontrado varios metros o kilómetros donde usted se encuentra?
Fíjate, la realidad es que son muchas las edificaciones que han sido
afectadas.
En estos momentos vengo
momentos vengo de hacer un recorrido por la zona de los corales en la
de hacer un recorrido por la zona de los corales, en la parroquia
parroquia Caravallera.
Caravallera.
Lo que te pudiese decir es que esa zona desapareció casi que en su totalidad.
Lo que te pudiese decir es que esa
zona desapareció casi que en su totalidad las edificaciones que estaban
Las edificaciones que estaban allí ya no están.
allí no están
Es como si hubiese habido una implosión o una detonación controlada porque
desaparecieron por completo, no quedó ni siquiera un piso en pie y no
solamente en la zona de los
corales sino también en la zona de Tanaguarena, en la zona del Caribe
donde múltiple
edificaciones se vinieron abajo, vemos a personas a esta hora tratando de
saquear las
viviendas, vemos a otras personas llorando, gritando los nombres de sus
familiares con la esperanza de que pudiesen
estar vivos y poderlos conseguirnos.
Realmente, Octavio Beres, cuando..
uno se siente porque no puede hacer absolutamente nada pero lo que hoy
estamos viviendo en Vargas realmente
imágenes
que recordemos usted mismo nos las ha facilitado las ha grabado usted con su
teléfono móvil minutos después
de lo ocurrido. Claro, edificaciones, pisos de hasta 15
pisos que se han partido en dos, que se han venido abajo y usted es uno también
de los
afectados porque su propio edificio ahora mismo está inhabitable, está en
la calle
qué es lo que están haciendo qué informaciones están recibiendo
No, es que la realidad es que no hay ningún tipo de información.
Es como si el Estado no existiese.
Aquí la gente está a su suerte,
realmente todavía no hemos escuchado el primer pronunciamiento oficial por
parte del alcalde ni del gobernador que sí como
que si el Estado Vargas fuese un Estado desolado, fuese un Estado fantasma y la
gente está tratando de solventar..
como puede, la gente está tratando de buscar a sus familiares y de sobrevivir
a la manera
que mejor pueda hacerlo.
Hoy lo que realmente estamos viendo es un estado desolado y
olvidado por los entes gubernamentales.
En ningún momento se ha creado ningún tipo de política
de prevención ante cualquier tipo de desastre natural como lo que hoy
estamos viendo y bueno, hoy lo que vemos en el estado es ese resultado
Entiendo que en medio de toda esa desgracia, de esa tragedia, de esa
desolación,
que nos explicaba y nos narraba hace unos instantes, se están encontrando
también víctimas
mortales en las calles, en medio de esos escombros.
Sí, lamentablemente
uno de los casos que más me ha impactado es que bajamos a una clínica
que está por
acá cerca en la parroquia Caravalle, a la Camuribe, a buscar unas mascarillas
para unos oxígenos, para unas personas de
prolongada edad que necesitaban el oxígeno y la clínica, a pesar de que se
vino básicamente abajo,
los doctores y las enfermeras y enfermeros están atendiendo a la gente
en la calle y
entre ellos habían dos oxizos ya tapados con bolsas blancas más adelante
en una zona
que se conoce como La Concada, que hay un local muy conocido allí y
de mucha trayectoria, una pared se vino abajo de un edificio y se ve que,
bueno lamentablemente había una persona y para y quedó tapiada y lo que se le
ve son las piernas y así como esos cientos
de casos en todo el estado donde ves a los fallecidos en la calle, ves a la
gente llorando, gritando los nombres de su
familiares con la esperanza de que les respondan y de que estén vivos
Usted y su familia consiguieron salir a tiempo.
Apenas unos segundos, entiendo que..
separaron el poder salir de quedarse en el edificio y que se viniera abajo, que
se desquebrajara
Sí, fíjate tú, el 24 de junio es, por supuesto,
el día de mi cumpleaños y se celebra acá en el estado Vargas y en varias
zonas de Venezuela el natalicio del santo
patrón, lo menos de Caravallera, que es San Juan, y la gente estaba celebrando
y
yo me fui con varios de los amigos y del equipo el equipo mío al
departamento de mi hermano a la piscina y estábamos allí compartiendo en lo que
mis hijos yo tengo
dos hijos pequeños uno de cuatro y uno de dos años estaban bañándose en la
piscina y sentimos el temblor empezó la
piscina sacudirse el agua sacudirse para todos lados y empezaron las
paredes tanto de ese edificio como el edificio de
al lado a caerse y para mí fue impactante ver una imagen cuando vi que
el edificio se nos venía encima
y, no sé, por obra de Dios, del Espíritu Santo, el edificio volvió y
retornó para atrás
y casi que toda la fachada se cayó encima de unos de unos niños que
estaban allí
unos adolescentes los cuales terminaron heridos y no no yo hoy no en este
momento no me explico cómo
nosotros agarramos a mis niños a los hijos míos y logramos salir al edificio
y eso en el momento que se estaban derrumbando
las paredes, se estaban derrumbando las edificaciones cercanas y cuando salimos
lo que veíamos era una nube gris en el cielo, claro, no entendíamos, pero esa
nube gris era toda
el polvo que levantaban las edificaciones al implosionarse y cuando
empezamos a recorrer,
estaba buscando una salida alterna para salir hacia la capital a sacar acá lo
que nos encontrábamos era edificaciones
obstaculizando las vías, árboles, las vías estaban
agrietadas, estaban partidas en dos y la gente desesperada, estaban saqueando
comercio, la gente
intentando salvar a sus familiares y bueno, al final del día, vuelvo y
repito, lo que
vivimos fue una tragedia silente porque a nadie se lo esperaba, ningún
organismo del Estado previo o anticipó
un terremoto o ningún tipo de sismo en Venezuela y lamentablemente es grave
porque los resultados fueron catastróficos, muchas familias
damnificadas, yo me atrevería a decir que casi
toda la población de la parroquia Caravalleda va a quedar damnificada
porque las edificaciones que quedaron en pie son
edificaciones que no están habitables, son edificaciones que realmente no es
tan apta para que
ninguna persona pueda vivir
allí. José, le voy a pedir que se mantenga en
línea unos segundos, pero antes de nada me ha parecido escuchar
que hoy era su cumpleaños.
Sí, el 24
de junio, exactamente.
Bueno, pues desde aquí también le felicitamos, es un cumpleaños que jamás
hubiera imaginado así, pero hoy, como
se suele decir en estos casos, usted ha vuelto a nacer, así que hay que
celebrarlo también
por ese lado. Le pido que no se vaya porque queremos
Edificios derrumbados en Caracas
La conocida como La Gran Caracas, que abarca a la capital venezolana y varias ciudades vecinas, ha sufrido especialmente el episodio sísmico de este miércoles. Miles de personas se aglomeraban durante la noche en las calles, después de que los terremotos hayan dejado al menos 10 edificios colapsados.
En el barrio de Los Palos Grandes, en el este de la capital venezolana, cientos de personas permanecían alrededor de dos edificios derrumbados, mientras vecinos y oficiales intentaban sacar a posibles supervivientes.
El aeropuerto de Maiquetía durante los terremotos. // FUENTE: Imágenes cedidas a EFE.
Edificios destrozados por el terremoto en Palos Grandes. // FUENTE: AFP
El mayor terremoto en Venezuela desde 1900
El episodio sísmico registrado este miércoles en Venezuela es el mayor que ha sufrido el país en más de un siglo. El primero de los dos terremotos ocurridos este 24 de junio, de 7,2 de magnitud, es el cuarto mayor registrado. El segundo temblor, de 7,5, es a su vez el segundo más importante de toda la serie histórica.
Los terremotos de 2026, el segundo y cuarto más fuertes de la historia de Venezuela
El mapa muestra los ocho terremotos registrados en el país caribeño con más de 6,6 de magnitud desde 1900
El 29 de octubre de 1900 se registró un terremoto de 7,7, hasta ahora el mayor que ha sufrido el país caribeño de la serie histórica del USGS. El epicentro, en aquella ocasión, se registró en el mar, a unos 50 kilómetros de la costa de Miranda.
En agosto de 2018, Venezuela registró el que hasta la fecha es el tercer terremoto más grande que ha sufrido, de magnitud 7,3, que se localizó también en el mar frente a las costas de Sucre. Y el último seísmo significativo –por encima de 4,5– se había registrado en Venezuela seis días antes del doble terremoto de este miércoles a 33 kilómetros al Este de Boconó.
toda esa información que necesitamos y también al otro lado, vía Zoom, a Nahum
Méndez, geólogo del CSIC
Nahum, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues vamos con esa primera pregunta que nos
pasa a todos por la cabeza.
¿Por qué ha ocurrido ese doblete sísmico y por qué en Venezuela?
Bueno, pues lo primero es que tenemos que pensar que esa zona del Caribe es
una zona muy
activa a nivel geológico y por lo tanto a nivel sísmico y este tipo de
terremotos no es algo que sea
poco habitual en la zona.
Lo que pasa es que, obviamente, en este caso ha habido un doblete sísmico que,
aunque la
palabra nos pueda parecer un poco rara, simplemente es que ocurren dos
terremotos de una magnitud muy similar pero con muy poca separación
en el espacio y también en el tiempo ocurrieron con apenas 40 segundos de
diferencia y bueno si echamos un vistazo
o hacemos una retrospectiva a los terremotos que han ocurrido a nivel
histórico en la zona, tenemos uno en el año 1967,
de entorno a magnitud 6,6 y que causó unas 300 muertes, o si nos remontamos
remontamos al siglo XIX, en 1812, un terremoto de magnitud 7.7 y que podría
al siglo XIX, en 1812
un terremoto de magnitud 7,7 y que podría ser similar en cuanto a magnitud
ser similar en cuanto a magnitud al que ocurrió la pasada madrugada, pues
al que
ocurrió la pasada la pasada madrugada pues provocó decenas de miles de
provocó decenas de miles de muertos.
muertos no
Entonces, es una zona donde sí que suelen haber terremotos,
afortunadamente no muy seguidos en el tiempo, pero como podemos ver..
y si hacemos una retrospectiva de la historia sísmica de venezuela han
habido bastantes terremotos y por desgracia bastantes
destructivos así que no es algo que sea poco habitual sino sino simplemente
espaciado en el tiempo
Lo ocurrido este miércoles en Venezuela se conoce como “doblete sísmico”, un fenómeno relativamente excepcional en la que dos terremotos de gran magnitud se producen prácticamente seguidos, con apenas unos segundos o minutos de diferencia. Venezuela está en una zona de contacto entre la placa del Caribe y la plaza Sudamericana. Los epicentros de los dos terremotos están situados sobre la falla de Boconó.