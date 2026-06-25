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Mapas, datos y vídeos del doble terremoto en Venezuela, el más potente del último siglo

Mapa del terremoto en Venezuela y edificio derruido
Venezuela sufre el terremoto más devastador en un siglo INFOGRAFÍA RTVE
Paula Guisado / Ana Martín Plaza / Pedro Jiménez (InfografíaRTVE*) / Jorge Moreno (InfografíaRTVE*) / DatosRTVE

El alcance del doble seísmo en el norte de Venezuela

InfografíaRTVE Fuente: Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) / Elaboración propia

Con apenas 39 segundos de diferencia, Venezuela ha sufrido este miércoles un doble seísmo que ha derribado numerosos edificios y provocado al menos 164 muertos y más de 1.000 heridos. Los terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, son el episodio sísmico más fuerte registrado en el país en más de un siglo. 

El epicentro del primer temblor se situó entre las ciudades de Yumare y Montalbán, a unos 300 kilómetros al este de la capital del país y a una profundidad de 20,3 kilómetros, cuando eran las 18:04 horas del día 24 de junio en Venezuela, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). 

El segundo seísmo se ha registrado a apenas 6 kilómetros del primero, en plena población de El Guayabo, a apenas 10 kilómetros de profundidad a las 18:05, medianoche en España. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha declarado el estado de emergencia

La Guaira, la región más afectada

El estado de la Guaira vive “una verdadera tragedia”, ha dicho Delcy Rodríguez. Este estado costero venezolano, situado junto a Caracas, ha sido declarado “zona de desastre” tras los potentes terremotos.

La región, conocida hasta 2019 como Vargas, es el principal punto de entrada al país, ya que alberga el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. El Gobierno ha declarado el cierre temporal del aeropuerto debido a "graves daños" en su infraestructura, sacudida por los temblores. Los destrozos se pueden apreciar en los vídeos grabados por los medios y compartidos por los supervivientes en redes sociales. 

El aeropuerto de Maiquetía durante los terremotos. // FUENTE: Imágenes cedidas a EFE.

Edificios destrozados en El Junquito. // FUENTE: Perfil en X de Alexandra Belandia, periodista venezolana.

Para todos los públicos Un testigo de los terremotos desde La Guaira: "Fue impactante ver que el edificio se me venía encima" - Informativo 24h | Ver
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José Rolón, muy buenos días

Hola, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo les va?

Bueno, estamos contando que usted se encuentra en La Guaira

es la zona más afectada de este terremoto y una de las afectaciones

visibles, y lo estamos viendo

ahora, es que no hay luz.

Son las 5 de la mañana, 5 y 1 minutos allí,

pero no hay

luz. Cuéntenos.

Nada. No hay luz, no hay Internet, no hay

agua, no hay absolutamente ningún tipo de servicio.

Hoy tengo internet porque gracias a Dios en mi

camioneta tengo una antena satelital y es la que me está permitiendo poder

tener esta comunicación con usted y poder haber comunicado con varios

de mis familiares. Las imágenes que estamos viendo son

imágenes que nos ha enviado

usted mismo, que ha grabado con su teléfono móvil.

Cuéntenos, ¿cuál es la afectación que se ha

encontrado varios metros o kilómetros donde usted se encuentra?

Fíjate, la realidad es que son muchas las edificaciones que han sido

afectadas.

En estos momentos vengo

momentos vengo de hacer un recorrido por la zona de los corales en la

de hacer un recorrido por la zona de los corales, en la parroquia

parroquia Caravallera.

Caravallera.

Lo que te pudiese decir es que esa zona desapareció casi que en su totalidad.

Lo que te pudiese decir es que esa

zona desapareció casi que en su totalidad las edificaciones que estaban

Las edificaciones que estaban allí ya no están.

allí no están

Es como si hubiese habido una implosión o una detonación controlada porque

desaparecieron por completo, no quedó ni siquiera un piso en pie y no

solamente en la zona de los

corales sino también en la zona de Tanaguarena, en la zona del Caribe

donde múltiple

edificaciones se vinieron abajo, vemos a personas a esta hora tratando de

saquear las

viviendas, vemos a otras personas llorando, gritando los nombres de sus

familiares con la esperanza de que pudiesen

estar vivos y poderlos conseguirnos.

Realmente, Octavio Beres, cuando..

uno se siente porque no puede hacer absolutamente nada pero lo que hoy

estamos viviendo en Vargas realmente

imágenes

que recordemos usted mismo nos las ha facilitado las ha grabado usted con su

teléfono móvil minutos después

de lo ocurrido. Claro, edificaciones, pisos de hasta 15

pisos que se han partido en dos, que se han venido abajo y usted es uno también

de los

afectados porque su propio edificio ahora mismo está inhabitable, está en

la calle

qué es lo que están haciendo qué informaciones están recibiendo

No, es que la realidad es que no hay ningún tipo de información.

Es como si el Estado no existiese.

Aquí la gente está a su suerte,

realmente todavía no hemos escuchado el primer pronunciamiento oficial por

parte del alcalde ni del gobernador que sí como

que si el Estado Vargas fuese un Estado desolado, fuese un Estado fantasma y la

gente está tratando de solventar..

como puede, la gente está tratando de buscar a sus familiares y de sobrevivir

a la manera

que mejor pueda hacerlo.

Hoy lo que realmente estamos viendo es un estado desolado y

olvidado por los entes gubernamentales.

En ningún momento se ha creado ningún tipo de política

de prevención ante cualquier tipo de desastre natural como lo que hoy

estamos viendo y bueno, hoy lo que vemos en el estado es ese resultado

Entiendo que en medio de toda esa desgracia, de esa tragedia, de esa

desolación,

que nos explicaba y nos narraba hace unos instantes, se están encontrando

también víctimas

mortales en las calles, en medio de esos escombros.

Sí, lamentablemente

uno de los casos que más me ha impactado es que bajamos a una clínica

que está por

acá cerca en la parroquia Caravalle, a la Camuribe, a buscar unas mascarillas

para unos oxígenos, para unas personas de

prolongada edad que necesitaban el oxígeno y la clínica, a pesar de que se

vino básicamente abajo,

los doctores y las enfermeras y enfermeros están atendiendo a la gente

en la calle y

entre ellos habían dos oxizos ya tapados con bolsas blancas más adelante

en una zona

que se conoce como La Concada, que hay un local muy conocido allí y

de mucha trayectoria, una pared se vino abajo de un edificio y se ve que,

bueno lamentablemente había una persona y para y quedó tapiada y lo que se le

ve son las piernas y así como esos cientos

de casos en todo el estado donde ves a los fallecidos en la calle, ves a la

gente llorando, gritando los nombres de su

familiares con la esperanza de que les respondan y de que estén vivos

Usted y su familia consiguieron salir a tiempo.

Apenas unos segundos, entiendo que..

separaron el poder salir de quedarse en el edificio y que se viniera abajo, que

se desquebrajara

Sí, fíjate tú, el 24 de junio es, por supuesto,

el día de mi cumpleaños y se celebra acá en el estado Vargas y en varias

zonas de Venezuela el natalicio del santo

patrón, lo menos de Caravallera, que es San Juan, y la gente estaba celebrando

y

yo me fui con varios de los amigos y del equipo el equipo mío al

departamento de mi hermano a la piscina y estábamos allí compartiendo en lo que

mis hijos yo tengo

dos hijos pequeños uno de cuatro y uno de dos años estaban bañándose en la

piscina y sentimos el temblor empezó la

piscina sacudirse el agua sacudirse para todos lados y empezaron las

paredes tanto de ese edificio como el edificio de

al lado a caerse y para mí fue impactante ver una imagen cuando vi que

el edificio se nos venía encima

y, no sé, por obra de Dios, del Espíritu Santo, el edificio volvió y

retornó para atrás

y casi que toda la fachada se cayó encima de unos de unos niños que

estaban allí

unos adolescentes los cuales terminaron heridos y no no yo hoy no en este

momento no me explico cómo

nosotros agarramos a mis niños a los hijos míos y logramos salir al edificio

y eso en el momento que se estaban derrumbando

las paredes, se estaban derrumbando las edificaciones cercanas y cuando salimos

lo que veíamos era una nube gris en el cielo, claro, no entendíamos, pero esa

nube gris era toda

el polvo que levantaban las edificaciones al implosionarse y cuando

empezamos a recorrer,

estaba buscando una salida alterna para salir hacia la capital a sacar acá lo

que nos encontrábamos era edificaciones

obstaculizando las vías, árboles, las vías estaban

agrietadas, estaban partidas en dos y la gente desesperada, estaban saqueando

comercio, la gente

intentando salvar a sus familiares y bueno, al final del día, vuelvo y

repito, lo que

vivimos fue una tragedia silente porque a nadie se lo esperaba, ningún

organismo del Estado previo o anticipó

un terremoto o ningún tipo de sismo en Venezuela y lamentablemente es grave

porque los resultados fueron catastróficos, muchas familias

damnificadas, yo me atrevería a decir que casi

toda la población de la parroquia Caravalleda va a quedar damnificada

porque las edificaciones que quedaron en pie son

edificaciones que no están habitables, son edificaciones que realmente no es

tan apta para que

ninguna persona pueda vivir

allí. José, le voy a pedir que se mantenga en

línea unos segundos, pero antes de nada me ha parecido escuchar

que hoy era su cumpleaños.

Sí, el 24

de junio, exactamente.

Bueno, pues desde aquí también le felicitamos, es un cumpleaños que jamás

hubiera imaginado así, pero hoy, como

se suele decir en estos casos, usted ha vuelto a nacer, así que hay que

celebrarlo también

por ese lado. Le pido que no se vaya porque queremos

Un testigo de los terremotos desde La Guaira: "Fue impactante ver que el edificio se me venía encima"

Edificios derrumbados en Caracas

La conocida como La Gran Caracas, que abarca a la capital venezolana y varias ciudades vecinas, ha sufrido especialmente el episodio sísmico de este miércoles. Miles de personas se aglomeraban durante la noche en las calles, después de que los terremotos hayan dejado al menos 10 edificios colapsados.

En el barrio de Los Palos Grandes, en el este de la capital venezolana, cientos de personas permanecían alrededor de dos edificios derrumbados, mientras vecinos y oficiales intentaban sacar a posibles supervivientes. 

El aeropuerto de Maiquetía durante los terremotos. // FUENTE: Imágenes cedidas a EFE.

Edificios destrozados por el terremoto en Palos Grandes.

Edificios destrozados por el terremoto en Palos Grandes. // FUENTE: AFP

El mayor terremoto en Venezuela desde 1900

El episodio sísmico registrado este miércoles en Venezuela es el mayor que ha sufrido el país en más de un siglo. El primero de los dos terremotos ocurridos este 24 de junio, de 7,2 de magnitud, es el cuarto mayor registrado. El segundo temblor, de 7,5, es a su vez el segundo más importante de toda la serie histórica. 

Los terremotos de 2026, el segundo y cuarto más fuertes de la historia de Venezuela
El mapa muestra los ocho terremotos registrados en el país caribeño con más de 6,6 de magnitud desde 1900

InfografíaRTVE Fuente: Servicio Geológico de Estados Unidos / Elaboración propia

El 29 de octubre de 1900 se registró un terremoto de 7,7, hasta ahora el mayor que ha sufrido el país caribeño de la serie histórica del USGS. El epicentro, en aquella ocasión, se registró en el mar, a unos 50 kilómetros de la costa de Miranda. 

En agosto de 2018, Venezuela registró el que hasta la fecha es el tercer terremoto más grande que ha sufrido, de magnitud 7,3, que se localizó también en el mar frente a las costas de Sucre. Y el último seísmo significativo –por encima de 4,5– se había registrado en Venezuela seis días antes del doble terremoto de este miércoles a 33 kilómetros al Este de Boconó.

Para todos los públicos Nahúm Méndez, geólogo del CSIC: "Estos terremotos son habituales en la zona" - Informativo 24h | Ver
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toda esa información que necesitamos y también al otro lado, vía Zoom, a Nahum

Méndez, geólogo del CSIC

Nahum, muy buenos días.

Hola, buenos días, ¿qué tal?

Bueno, pues vamos con esa primera pregunta que nos

pasa a todos por la cabeza.

¿Por qué ha ocurrido ese doblete sísmico y por qué en Venezuela?

Bueno, pues lo primero es que tenemos que pensar que esa zona del Caribe es

una zona muy

activa a nivel geológico y por lo tanto a nivel sísmico y este tipo de

terremotos no es algo que sea

poco habitual en la zona.

Lo que pasa es que, obviamente, en este caso ha habido un doblete sísmico que,

aunque la

palabra nos pueda parecer un poco rara, simplemente es que ocurren dos

terremotos de una magnitud muy similar pero con muy poca separación

en el espacio y también en el tiempo ocurrieron con apenas 40 segundos de

diferencia y bueno si echamos un vistazo

o hacemos una retrospectiva a los terremotos que han ocurrido a nivel

histórico en la zona, tenemos uno en el año 1967,

de entorno a magnitud 6,6 y que causó unas 300 muertes, o si nos remontamos

remontamos al siglo XIX, en 1812, un terremoto de magnitud 7.7 y que podría

al siglo XIX, en 1812

un terremoto de magnitud 7,7 y que podría ser similar en cuanto a magnitud

ser similar en cuanto a magnitud al que ocurrió la pasada madrugada, pues

al que

ocurrió la pasada la pasada madrugada pues provocó decenas de miles de

provocó decenas de miles de muertos.

muertos no

Entonces, es una zona donde sí que suelen haber terremotos,

afortunadamente no muy seguidos en el tiempo, pero como podemos ver..

y si hacemos una retrospectiva de la historia sísmica de venezuela han

habido bastantes terremotos y por desgracia bastantes

destructivos así que no es algo que sea poco habitual sino sino simplemente

espaciado en el tiempo

Nahúm Méndez, geólogo del CSIC: "Este tipo de terremotos son habituales en la zona"

Lo ocurrido este miércoles en Venezuela se conoce como “doblete sísmico”, un fenómeno relativamente excepcional en la que dos terremotos de gran magnitud se producen prácticamente seguidos, con apenas unos segundos o minutos de diferencia. Venezuela está en una zona de contacto entre la placa del Caribe y la plaza Sudamericana. Los epicentros de los dos terremotos están situados sobre la falla de Boconó. 

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