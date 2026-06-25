Trump y otros líderes ofrecen ayuda a Venezuela: tanto Delcy Rodríguez como Machado responden en agradecimiento

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido uno de los primeros líderes internacionales en reaccionar ante el doble terremoto que ha asolado Venezuela en la madrugada del jueves. En un mensaje en su red Truth Social ha ofrecido ayuda. "Dos grandes terremotos han golpeado a gran parte de Venezuela”, ha escrito el presidente estadounidense, que ordenó la captura de su homólogo venezolano Nicolás Maduro en enero. Y ha dicho que están “preparados, dispuestos y capacitados” para ayudar a "sus nuevos y grandes amigos". Según el Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, esa ayuda será "grande, rápida y eficaz".

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez —ex número dos de Maduro y mantenida en el cargo con la tutela de EE.UU.—, se ha apresurado a agradecer al mandatario estadounidense, como ha hecho con el aluvión de mensajes recibidos a lo largo del día por líderes de todo el mundo, particularmente de Latinoamérica. La líder de la oposición venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado -alineada ideológicamente con la mayoría de los líderes de ultraderecha que gobiernan América Latina- ha hecho lo propio.

"Agradecemos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a su administración, quienes han estado en constante contacto con las autoridades venezolanas, ofreciendo apoyo y solidaridad al pueblo de Venezuela ante esta tragedia que nos ha sumido en el duelo", ha escrito en X la presidente interina, quien también ha hablado por teléfono con Rubio.

La ONU coordina el despliegue La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas está "completamente movilizada", coordinando un rápido despliegue de equipos de búsqueda y rescate urbano "de toda la comunidad internacional". Además, la oficina ha enviado un equipo de respuesta rápida para reforzar a su personal sobre el terreno, según Tom Fletcher, el coordinador humanitario de Naciones Unidas, que asegura estar en contacto con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para "evaluar con urgencia cuáles son las necesidades". La misión de la ONU en Venezuela ha pedido al gobierno que levante las restricciones a Internet y redes sociales, al tratarse ahora de una cuestión “de vida o muerte”.

Latinoamérica se vuelca También los líderes de América Latina han mostrado su disposición a ayudar a Venezuela tras los terremotos. Desde México, su presidenta Claudia Sheinbaum, ha expresado su solidaridad y ha confirmado que su ministerio de Exteriores ya está en contacto con Caracas: “ya he instruido la preparación de la ayuda necesaria”. Y ha asegurado que por ahora han solicitado personal de rescate y sanidad. Desde Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se ha mostrado preocupado y ha ordenado evaluar la situación y “las medidas de asistencia que Brasil puede adoptar”, con una clara determinación de ayudar. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha enviado sus condolencias al pueblo de Venezuela y ha asegurado que el personal cubano de salud “coopera activamente en la atención a los damnificados”. Se suman otros presidentes como Raúl Mulino, de Panamá, el chileno José Antonio Kast, Daniel Noboa de Ecuador, y el argentino Javier Milei, que ha prometido ayuda ante la emergencia.

La UE, "preparada para intensificar" la ayuda Desde Europa, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha lanzado un mensaje en apoyo a las familias de las víctimas, “estamos con vosotros”, ha escrito en las redes sociales. La comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, aseguró que la UE "está preparada para intensificar la asistencia" en Venezuela y expresó también sus condolencias hacia las víctimas. "Los socios financiados por la UE ya están prestando ayuda sobre el terreno. 'Copernicus' está activado", ha informado. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, también ha dicho en redes sociales que las noticias desde Venezuela son "profundamente devastadoras". En un comunicado conjunto, la alta representante de Exteriores de la UE, Kaja Kallas; el comisario europeo de Asociaciones Internacionales, Jozef Síkela; y la comisaria Lahbib, han recordado que "estos terremotos se producen en un momento en el que millones de venezolanos siguen enfrentándose a importantes necesidades humanitarias". España prepara un avión militar con equipos de rescate para apoyar la búsqueda.