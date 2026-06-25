El impacto del doble terremoto que ha sacudido Venezuela, en imágenes

El doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que ha sacudido el norte de Venezuela esta madrugada ha dejado una estampa desoladora. Las primeras imágenes capturan la desesperación de los ciudadanos en las calles, fachadas agrietadas y a los servicios de emergencia rescatando víctimas entre los escombros de estructuras colapsadas.

Miles de personas han salido esta noche a las calles de Caracas y La Guaira en busca de supervivientes. El balance provisional apunta a 32 muertos y más de 700 heridos, además de múltiples daños materiales.

Venezolanos pasan la noche en la calle a la espera de novedades Personas en la calle en Caracas tras los dos fuertes seísmos que han sacudido el oeste de la capital del país EFE/ Rayner Peña R Varias personas pasan la noche en la calle en Caracas tras los dos fuertes seísmos que han sacudido el oeste de la capital del país que tuvieron lugar alrededor en apenas 39 segundos (Foto: Rayner Peña/EFE)

Equipos de emergencia buscan supervivientes Efectivos de rescate trabajan a contrarreloj en Caracas en la búsqueda de víctimas atrapadas tras los dos fuertes terremotos que han sacudido el caribe venezolano. El temblor principal ha alcanzado una magnitud de 7,5, según el sistema oficial de alertas de tsunami, desatando derrumbes y un despliegue masivo de socorristas en la capital. (Foto: Rayner Peña / EFE).

Una mujer herida es trasladada en un vehículo Varios ciudadanos transportan de urgencia a una mujer herida en Caracas tras los dos potentes seísmos que han sacudido el Caribe venezolano este miércoles. El seísmo principal, un terremoto de magnitud 7,5 según el sistema oficial de alertas de tsunami, ha provocado el colapso de estructuras y de los servicios de emergencia en la capital. (Foto: Ronald Peña R / EFE).

Una captura de video muestra destrozos en el aeropuerto Simón Bolívar Esta imagen obtenida de redes sociales muestra el colapso de parte de la estructura del aeropuerto Simón Bolívar tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que han azotado Venezuela. Los potentes seísmos consecutivos han provocado graves daños materiales en infraestructuras clave y el derrumbe de múltiples edificios en la región. (Foto: @azuaje_wilmer/Instagram / AFP).

Los equipos de rescate buscan víctimas tras los dos fuertes seísmos en la capital Integrantes de los cuerpos de emergencia trabajan en Caracas en la búsqueda de víctimas atrapadas tras los dos potentes terremotos que han sacudido el Caribe venezolano. El evento principal alcanzó una magnitud de 7,5, activando las alertas oficiales de tsunami y desplegando un masivo operativo de rescate en las zonas afectadas. (Foto: Ronald Peña R / EFE).

Socorristas evacúan a un hombre herido tras el terremoto en Caracas Ariana Cubillos Ariana Cubillos Varios miembros de los equipos de rescate trasladan a una persona herida por las calles de la capital venezolana tras los dos terremotos registrados la tarde del miércoles —madrugada del jueves en España—. Las brigadas de emergencia han desplegado inmediatamente un operativo en la ciudad para asistir a las personas atrapadas bajo los escombros. (Foto: Ariana Cubillos / AP).

Vecinos observan los destrozos entre los escombros de un edificio dañado Varios ciudadanos permanecen junto a los restos de una estructura colapsada en Catia La Mar tras los potentes terremotos gemelos. Los seísmos masivos han provocado el derrumbe de edificios enteros y han desatado el pánico, dejando un trágico balance de 32 personas fallecidas y más de 700 heridos en la región. (Foto: Federico PARRA / AFP)

Una mujer consuela a un niño en la calle tras los fuertes terremotos Una vecina reconforta a un menor en la vía pública de Caracas, donde los residentes buscaron refugio tras los potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que han sacudido Venezuela. Los sismos consecutivos han provocado el colapso de varios edificios y desataron el pánico generalizado en la capital del país. (Foto: Federico PARRA / AFP) .

Rescatistas coordinan la ayuda tras el colapso de edificios en Caracas Un miembro de los equipos de rescate da instrucciones junto a un edificio derrumbado en Caracas, tras el potente terremoto de magnitud 7,2 que ha sacudido Venezuela este miércoles. El seísmo, que ha generado pánico en la capital y se ha sentido hasta en Colombia, ha dejado graves daños materiales. (Foto: Manaure QUINTERO / AFP).

Personal sanitario ingresa de urgencia a un herido Una víctima es trasladada al área de emergencias en Caracas tras los dos potentes terremotos que han sacudido el Caribe venezolano este miércoles. El seísmo principal, de magnitud 7,5 según el sistema oficial de alerta de tsunamis, ha provocado múltiples derrumbes y ha dejado un elevado balance de heridos en la capital. (Foto: Rayner Peña / EFE).

Una imagen captada por móvil muestra a la multitud en una plaza de Caracas Tian Rui / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhoto Tian Rui / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhoto Decenas de ciudadanos se agrupan en un espacio abierto de la capital venezolana tras el pánico generado por dos potentes terremotos consecutivos de magnitud 7,1 y 7,5. Los fuertes temblores, registrados el miércoles con un minuto de diferencia, han provocado el colapso de edificios y han obligado a evacuar las viviendas. (Foto: Tian Rui / Xinhua News / Europa Press).

Un motorista circula junto a un incendio provocado por el gran seísmo Un motociclista avanza frente a un incendio desatado tras los potentes terremotos gemelos que han azotado Catia La Mar. Los temblores han provocado el colapso de edificios enteros y escenas de pánico generalizado, dejando un balance preliminar de 32 personas fallecidas y más de 700 heridos en el país. (Foto: Federico PARRA / AFP).

Equipos de rescate buscan supervivientes entre los escombros en Caracas Ariana Cubillos Ariana Cubillos Varios socorristas trabajan contrarreloj removiendo los escombros de un edificio colapsado en la capital venezolana. Tras los potentes seísmos que han sacudido el país, las brigadas de emergencia mantienen las labores de búsqueda de víctimas y de posibles supervivientes atrapados bajo las estructuras derribadas en la ciudad. (Foto: Ariana Cubillos / AP).

Policías municipales evacúan a una víctima herida en un derrumbe Agentes policiales trasladan de urgencia a una persona herida desde un edificio colapsado en Caracas tras los seísmos de magnitud 7,2 y 7,5 que han sacudido Venezuela. Los potentes temblores han derribado estructuras en la capital y han obligado a miles de ciudadanos a abandonar sus hogares para ponerse a salvo. (Foto: Juan BARRETO / AFP).

Un grupo de vecinos se refugia en un parque tras el primer seísmo Pedro Mattey Pedro Mattey Decenas de personas permanecían concentradas en un espacio verde de Caracas buscando protección tras el potente terremoto que sacudía la capital venezolana este miércoles —primeras horas del jueves en España—. El miedo a las réplicas y a los colapsos estructurales ha obligado a los residentes a evacuar sus viviendas y a pernoctar a la intemperie. (Foto: Pedro Mattey / AP).

Un ciudadano recoge alimentos en un almacén afectado tras los terremotos Una persona retira víveres y suministros en un almacén de Caracas tras los dos fuertes terremotos que sacudieron el Caribe venezolano este miércoles. El seísmo principal, que alcanzó una magnitud de 7,5 según el sistema de alerta de tsunamis, causó importantes destrozos materiales en comercios e infraestructuras de la capital. (Foto: Rayner Peña / EFE).