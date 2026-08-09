El ministro de Exteriores de Italia dice que la reacción de España de suspender Schengen es "inaceptable"

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, considera "incomprensible y totalmente inaceptable" la decisión de España de suspender también el tratado de libre circulación de Schengen en respuesta a la iniciativa de Roma. El Gobierno de Meloni estableció controles fronterizos tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta procedentes de Marruecos el 30 de julio.

Las palabras de Tajani han tenido respuesta por parte del Ejecutivo español, quien confía en que Italia "reaccione" y tenga "claro" que el espacio Schengen está garantizado, sin haber sido violado por ningún inmigrante llegado desde Ceuta.

En una entrevista publicada este domingo en el diario italiano La Stampa, Antonio Tajani ha declarado que "suspendimos el espacio Schengen, como exigen los Tratados, porque ocurrió algo extraordinario" en Ceuta. "Incluso, Vivas (en referencia al presidente de Ceuta) afirma que entre 8.000 y 11.000 migrantes permanecen allí. Y miles son africanos subsaharianos que no pueden ser repatriados. Lo que resulta incomprensible y totalmente inaceptable es la reacción de España", ha asegurado Tajani. Sostiene que se tomó la decisión ya que según "los servicios de inteligencia españoles, existe riesgo de una nueva ola a mediados de agosto, y no levantar la medida es una precaución".

"Esperamos poder levantar la suspensión pronto, en cuanto el riesgo haya desaparecido. Es Sánchez quien ha dramatizado", aseveró el ministro y líder de Forza Italia. Al ser preguntado si la "medida es simbólica" ya que Ceuta no forma parte del espacio Schengen, el también vicepresidente del Gobierno italiano afirmó que España sí está en ese espacio y que "el riesgo, como también señala la prensa española, reside en los movimientos migratorios de personas no marroquíes".

"No estamos en contra de España, pero protegemos nuestras fronteras" "¿Adónde van tras llegar a España? Italia, como destino, es el país más expuesto. No somos Alemania ni Noruega", ha indicado. "Es necesario poner orden: no estamos en contra de España, pero tenemos el deber de proteger nuestras fronteras. Y no cabe duda de que la llegada de personas procedentes del África subsahariana supone una amenaza yihadista. La propia policía española ha detenido a individuos sospechosos", agregó el jefe de la diplomacia italiana. Miles de ceutíes reclaman una respuesta ante la crisis migratoria bajo el lema "Basta ya. Ceuta no se rinde" Tajani ha reiterado sus críticas a la regularización de migrantes llevada a cabo en los últimos meses en España, al opinar que "transmite un mensaje negativo que pone en riesgo la seguridad de todos", y aseguró que esa "preocupación es compartida por toda Europa".

El Gobierno espera que Italia "reaccione" La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha salido al paso de estas declaraciones y ha mostrado su confianza en que Italia "reaccione" y tenga "claro" que el espacio Schengen está garantizado, sin haber sido violado por ningún inmigrante llegado desde Ceuta. "No ha habido ninguna persona que haya llegado a la Península", ha afirmado la ministra en declaraciones a los medios este domingo durante su visita al Puesto de Mando Avanzado del incendio de Niebla (Huelva). ““ Para Aagesen, el principal objetivo del Gobierno es "defender la dignidad de los ciudadanos españoles", motivo por el que ha trasladado su apoyo a las medidas aplicadas por parte del Ministerio de Interior.

El BOE publica la orden Este domingo, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la orden del Ministerio del Interior que restablece durante treinta días los controles fronterizos en las conexiones aéreas y marítimas de pasajeros procedentes de Italia, que se aplican de forma aleatoria para reducir su impacto sobre la libre circulación. La orden, firmada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, justifica la medida por la presión migratoria en la ruta del Mediterráneo central y el riesgo de movimientos posteriores desde Italia hacia otros países del espacio Schengen, entre ellos España. En el texto se advierte de que existe una "amenaza grave, real y actual para el orden público y la seguridad interior" por la concentración de los desplazamientos en determinados vuelos y enlaces marítimos procedentes de Italia. 01.31 min Ceuta sigue lejos de recuperar la normalidad Los controles comenzaron a las 00:00 horas del 8 de agosto y se mantendrán hasta las 24:00 horas del 7 de septiembre, aunque la medida será evaluada de forma permanente y podrá levantarse antes si desaparecen las circunstancias que la motivaron. El BOE señala que los controles afectarán a los vuelos de pasajeros cuyo último aeropuerto de salida esté en Italia y a los buques, transbordadores y demás servicios de transporte de pasajeros procedentes de puertos italianos. La orden precisa además que se realizarán de manera "proporcionada, flexible y basada en análisis de riesgo", con el objetivo de limitar los tiempos de espera y garantizar la fluidez de las conexiones. 01.26 min España comienza a controlar la entrada de viajeros procedentes de Italia

España controla a 199 viajeros en un día En la primera jornada de puesta en marcha de la medida, Interior llevó a cabo controles en siete aeropuertos españoles: primero en Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat y después se extendieron a Málaga, Sevilla, Bilbao, Alicante y Valencia. Hasta las 21:00 horas del sábado, la Policía había controlado a 199 viajeros nacionales de terceros países llegados en doce vuelos procedentes de Italia en seis aeropuertos: Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Alicante y Valencia. Madrid-Barajas concentró el mayor número, con 83 pasajeros controlados, seguido de Barcelona-El Prat, con 67; Valencia, con 33; Sevilla, con once, y Bilbao, con cinco. En Alicante se incluyeron tres vuelos en el dispositivo, aunque no se efectuó ningún control a nacionales de terceros países.