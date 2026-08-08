El Senado advierte a Marlaska, Robles y Albares de consecuencias legales si no comparecen por la crisis de Ceuta

El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha advertido a los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska; Defensa, Margarita Robles; y Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, de las consecuencias legales que se derivarían de no comparecer en la Cámara Baja para dar explicaciones sobre la gestión de la crisis migratoria en Ceuta.

A través de una carta, Rollán avisa de que su negativa a comparecer "sin causa debidamente justificada y comunicada por los cauces oficiales" podrá dar lugar a la adopción de las medidas que procedan por parte de los órganos de la Cámara y a la exigencia de las responsabilidades que en derecho correspondan.

La Mesa del Senado aprobó el jueves estas tres comparecencias a petición del PP —que cuenta con mayoría en la Cámara Baja— para los próximos días 12, 13 y 17 de agosto, con el objetivo de que den cuenta de la situación derivada de la entrada masiva de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

Sin embargo los tres ministros citados, aparte del titular de Presidencia, José Luis Bolaños, solicitaron a petición propia comparecer la última semana de agosto en el Congreso, ya que el Gobierno considera que es la cámara prevalente y para evitar así duplicidades.

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