Gobierno y PP se enzarzan en una guerra por las fechas de las comparecencias en las Cortes sobre la crisis en Ceuta

Las explicaciones de los miembros del Gobierno en las Cortes Generales sobre la crisis migratoria que colapsó Ceuta el pasado 31 de julio son motivo de disputa entre el Ejecutivo y el Partido Popular, una nueva guerra abierta en plena época estival. Mientras este viernes se han registrado en el Congreso las solicitudes de comparecencia, a petición propia y en periodo extraordinario, de los ministros Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares, Margarita Robles y Félix Bolaños para explicar a finales de agosto su gestión, los populares registraron este jueves otra en el Senado para la próxima semana, concretamente, los días 12, 13 y 17 de agosto.

El choque se produce porque el Gobierno quiere anular la convocatoria en la Cámara Alta. Por ello, han solicitado al presidente del Senado, Pedro Rollán, que suspenda esas comparecencias, pues consideran un "sinsentido" duplicarlas. Si no lo hace, advierten desde el Ejecutivo, "se verán obligados a no comparecer".

Pero en las filas populares no parece convencer este argumento y no dan señales de que vayan a ceder. La diputada del PP Alma Ezcurra ha señalado que "es una obligación" del Gobierno comparecer en el Senado. "No hay ninguna relación de prelación entre las cámaras, y el control al Gobierno lo deciden las Cortes Generales", ha argumentado Ezcurra, que se pregunta si es que el Gobierno "pretende seguir de vacaciones".

Guerra de fechas en pleno agosto En concreto, el Gobierno propone a la presidenta del Congreso que la ministra de Defensa comparezca el día 25 de agosto; el titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el día 27; y los ministros del Interior y Exteriores el día 28, en sus respectivas comisiones. Según el Ejecutivo, los ministros informarán "sobre la gestión en el marco de sus competencias con relación a los hechos sucedidos en la Ciudad Autónoma de Ceuta el día 30 de julio y siguientes". El anuncio se ha producido este viernes, en el marco de la reunión presidida por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sobre Ceuta junto a estos cuatro ministros y la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, que este viernes se encuentra en la ciudad autónoma para seguir los trabajos sobre la acogida de los menores que allí permanecen. Rego cifra en 1.342 los menores registrados en Ceuta y prevé que en "pocas semanas" empiecen a derivarse a la península Rodrigo García Melero Sobre este encuentro, fuentes del PP aseguran que "lo que tiene que hacer" Sánchez es estar en Ceuta, ver "la situación dramática que se está viviendo" y habilitar el Congreso y "comparecer de manera inmediata como le lleva pidiendo el PP desde el 31 de julio y dejarse de tumbonas y playlist", añaden.

El PP registra comparecencias previas en el Senado Los populares registraron sus propias comparecencias en el Senado para la próxima semana argumentando que "la soberanía nacional y la integridad territorial han estado en serio peligro". Fuentes del partido consideran que "la gravísima situación que atraviesa Ceuta exige del Gobierno una respuesta inmediata en sede parlamentaria y que no prolongue más su silencio y sus vacaciones en la playa". Para el partido que preside Núñez Feijóo, las comparecencias pedidas en el Congreso llegan tarde. "No puede ser que pretenda dar las explicaciones a finales de agosto, casi un mes después de una de las mayores crisis de seguridad que ha sufrido nuestro país", explican. Asimismo, recuerdan que el PP lleva solicitando desde el pasado 31 de julio la comparecencia del presidente del Gobierno en sede parlamentaria, una petición a la que, dicen, Sánchez "ha hecho caso omiso".