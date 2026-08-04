Marlaska respalda el trabajo del CNI pero niega que hubiera avisos sobre Ceuta: "Ningún servicio de información alertó"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mostrado su total confianza en los servicios de inteligencia españoles y ha vuelto a defender que nadie del Gobierno recibió informes del CNI que alertaran de la crisis migratoria en Ceuta. "Ha sido algo extraordinario y excepcional, ningún servicio de información alertó de una circunstancia de esa naturaleza, orquestada por las mafias y las redes y con la excusa de una interpretación intesada de la sentencia del Supremo", ha dicho el ministro.

Marlaska ha comparecido ante los medios en Madrid después de reunise por videoconferencia con sus homólogos europeos para tratar la crisis migratoria en la ciudad autónoma. "No hubo ningún informe o aviso de nada parecido de lo que ha acontecido ni nada parecido a lo que ocurrió en 2021, cuando entraron 10.000 personas", ha insistido.

También ha añadido que de haberse sabido un capítulo como el de la semana pasada "hubiera habido una comunicación a las más altas instancias".

Los periodistas han insistido a Marlaska sobre la cuestión de si el CNI contó con avisos los días anteriores de que más de 70.000 personas migrantes cruzaran a Ceuta. En este punto, el titular de Interior ha justificado que tampoco ningún otro país de la Unión Europea avisó a respecto: "Esto también podría haberlo previsto otro departamento de seguridad de otro país de la UE, estamos todos involucrados. Cualquier cosa que pase en la UE tiene repercusión en el resto", ha aseverado.

"No necesariamente tiene que haber una responsabilidad" Grande-Marlaska, además, ha insistido en que el Gobierno no tiene que asumir responsabilidades sobre esta cuestión. "Hay muchas cosas que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad", ha sostenido el ministro. Sobre el incremento de llegadas los días previos al jueves 30 de julio, el titular de Interior ha admitido que cada día iba creciendo el número de personas que estaban llegando a Ceuta. "Los días anteriores entraron 1.000 personas en una semana", ha dicho, y ha explicado que ya se estaban preparando nuevos espacios para acoger a estas personas con dos naves de 3.000 metros cuadrados. El ministro también ha puesto en valor el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que redoblan sus esfuerzos tanto en Ceuta como en Melilla durante el periodo estival, que es cuando se "eleva la entrada de irregulares".