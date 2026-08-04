El PP ve en Ceuta una "crisis de seguridad nacional" y exige la vuelta de los migrantes "por donde han llegado"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha calificado de "crisis de seguridad nacional" lo ocurrido en Ceuta y la situación en la ciudad autónoma, donde ha dicho que los ceutíes “viven con miedo”, y ha exigido al Gobierno la devolución “por donde han llegado” de los migrantes que permanecen en territorio español tras la entrada masiva registrada la semana pasada. “La seguridad nacional y la vigilancia de nuestras fronteras no está garantizada”, ha denunciado.

Tellado ha endurecido el mensaje contra la responsabilidad que tiene el Gobierno en lo ocurrido y que se debe un triple problema: de migración y de fronteras –“todos saben que las fronteras de España son porosas”-, de seguridad nacional y también de política exterior. "La política exterior del país no merece tal nombre", ha censurado, y ha acusado al ministro José Manuel Albares de la "falta de respeto" de algunos países al Gobierno español. "La política exterior del país la ha dirigido mayoritariamente un señor que se llama Zapatero para hacer negocios y nuestros aliados internacionales no son los más deseables", ha deslizado.

Y ha advertido de que la crisis en Ceuta “mañana puede volver a ocurrir” porque no se ha diseñado un plan para evitarlo. Mientras tanto, ha subrayado, los vecinos de Ceuta viven con inseguridad. “Instamos al Gobierno a que aquellos que han entrado de forma ilegal se vayan por donde han llegado. El Gobierno tiene que blindar con medios materiales y humanos la seguridad”, ha recalcado Miguel Tellado.

También ha pedido a Pedro Sánchez la destitución de los ministros de Interior y de Defensa por “no haber actuado teniendo la información” de los servicios de inteligencia españoles, una información que para el dirigente del PP sí se tenía pero a la que no se le hizo caso, no provocó el envío de más policía, guardia civil y militares a la frontera. “Se dejó desprotegidos a 85.000 españoles que viven en Ceuta”, ha concluido.

El secretario general del PP ha insistido en la idea de que no se trata de una crisis tanto migratoria como de seguridad nacional y no ha querido responder a qué harán las autonomías gobernadas por su partido y Vox si se les solicita la acogida de menores no acompañados llegados estos días. Estos gobiernos autonómicos han avanzado que no están en disposición de acoger a más menores migrantes. Tellado ha respondido que los migrantes deben volver a Marruecos y que “el que ha generado el problema es el que debe resolverlo, se llama Gobierno de España”.

Las CC.AA. del PP y Vox rechazan nuevas acogidas de menores Al hilo de la llegada de menores no acompañados, la ministra de Migraciones, Elma Sáiz, ha anunciado 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para su atención, y ha pedido “responsabilidad” al conjunto de las autonomías, “por supuesto también las gobernadas por el PP”. Desde estos ejecutivos, se avanza que no están dispuestos a nuevas acogidas y devuelven las críticas al Gobierno: no existe una planificación adecuada. Desde Extremadura, la consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia explican en un comunicado que su posición es “clara”: “Extremadura no puede asumir más presión migratoria ni más menores migrantes no acompañados porque nuestros recursos y nuestra capacidad de atención están al límite”. En Aragón se remiten al pacto de Gobierno entre el PP y Vox para rechazar cualquier nueva acogida. “La postura es rechazar la llegada de menores porque lo dice el bloque dos del pacto de gobierno. Rechazo frontal mediante todas las vías jurídicas y legales a su alcance”, indican fuentes del Ejecutivo autonómico. En cuanto a la Región de Murcia, la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, ha rechazado nuevas acogidas y sostiene que sólo en la última semana ya llegaron 20 personas por vía marítima. También apunta que de momento el Gobierno no ha planteado a las autonomías un hipotético reparto. También se ha pronunciado la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP con mayoría absoluta. Insiste en que “no se puede derivar la incompetencia del Gobierno central a las comunidades autónomas”, según ha dicho su portavoz, Miguel Ángel Martín, quien ha remarcado que los recursos para los menores migrantes “están al límite”. Imbroda dice que el CNI anunció lo que iba a pasar en Ceuta y acusa al Gobierno de tener "ataduras" con Marruecos María José Artuch