Imbroda dice que el CNI anunció lo que iba a pasar en Ceuta y acusa al Gobierno de tener "ataduras" con Marruecos

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha asegurado que el CNI "había anunciado" lo que iba a ocurrir en Ceuta "y no se le hizo caso", y ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez por ello, por la gestión de la crisis migratoria y por no ser exigente con Marruecos al mantener "ataduras" con este país que le impiden actuar. "Fracaso total del Gobierno de España, respuesta tardía y mala", ha sentenciado.

En rueda de prensa este lunes, Imbroda ha sido muy crítico con el Ejecutivo por lo ocurrido en Ceuta, una situación que por suerte no se ha reproducido en Melilla aunque esta ciudad autónoma afronta un aumento del número de menores no acompañados tras la crisis de estos días. Según las cifras del gobierno autónomo, ha pasado de 168 chicos y chicas a 344, "algo más del doble" y muy por encima de la capacidad reconocida por el Gobierno para Melilla es de unos 85.

Dicho esto, ha recalcado que la situación en su ciudad no es comparable a la de Ceuta, de la que ha responsabilizado al Gobierno. Por un lado, por no hacer caso al CNI. "No puede ser que en Ceuta el CNI augure lo que va a pasar y nadie le haga caso, desde días antes se sabía qué estaba ocurriendo, había un goteo de 200, 200… Juan Vivas lo estaba anunciado y ni caso", ha afirmado. Y ha negado que la situación se haya normalizado, "hay miles campando en Ceuta".

Pero ha dirigido también sus críticas al Gobierno por no ser exigente con Marruecos cuando a su juicio está claro su papel "dejación o impulso" en la entrada ilegal de miles de personas a España. "Sabemos que 70.000 u 80.000 personas no se mueven a su aire sin que nadie esté enterado ni ponga remedio", ha dicho sobre el país vecino.

Y ante esta situación, ha continuado su relato, el presidente Pedro Sánchez "dice que ha sido una afrenta contra la soberanía de España y no dice de quién". "¿Habrán sido los astros, qué pasa? No se pueden hacer tantas concesiones a cambio de nada", ha criticado. A su juicio, Sánchez "tiene las suficientes ataduras que le impiden tomar decisiones en busca del bien común y del sentido común". "¿Qué le debe el Gobierno nacional para que nos paguen así y aguantar?", ha insistido.

Recuperar la zona neutral de 500 metros entre fronteras Imbroda ha exigido al Gobierno varias medidas, empezando por que "haga caso" a la política migratoria de la UE. Pero también otras cuestiones más concretas como la recuperación de una zona neutral de 500 metros entre la frontera de Marruecos y la española en Ceuta y Melilla. "Separaba los dos Estados y Marruecos se la fue comiendo hasta pegarse a la frontera de Melilla y Ceuta. Hay que exigir a Marruecos que se recupere esa zona natural para una mejor protección de las dos fronteras", ha dicho. También ha pedido que se recupere una conexión por barco entre Melilla y Nador para facilitar el paso de la frontera, asunto que debería igualmente trabajar el Gobierno central. El presidente de Melilla ha dado las gracias a los cuerpos policiales, servicios sociales y organizaciones que colaboran también en la operación de paso del Estrecho y el tránsito de miles de personas hacia Marruecos estos días. La situación se complicó ante el cierre temporal de la frontera tras la crisis en Ceuta, por lo que la ciudad autónoma atendió a cientos de personas. "Se ha trabajado bien", ha concluido.