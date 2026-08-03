Interior insiste en que no hubo avisos del CNI sobre la crisis migratoria en Ceuta mientras el PP lo pone en duda

La crisis migratoria ocurrida en Ceuta ha dejado en el aire la duda sobre si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) dispuso de información previa al respecto. Este sábado, sin embargo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya negó ningún tipo de aviso: "No hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir".

Fuentes del Ministerior del Interior a RTVE han reforzado este lunes esa misma posición. "No hubo informes ni avisos de Inteligencia de lo que pasó el día 30 en Ceuta", remarcan desde el Gobierno.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pone en duda que el CNI no supiera de la "ocupación premeditada" de Ceuta. En una entrevista en Telecinco, el jefe de la oposición no se "cree" que "una masa de 60.000 personas aproximándose a las costas haya pasado desapercibida", poniendo en cuestión que desde la inteligencia española no supieran nada de la llegada de migrantes a la frontera.

El secretario general del partido, Miguel Tellado, también culpa al Gobierno de la crisis migratoria y no se cree que los servicios de inteligencia "no tuviesen información". "No nos podemos creer que una marea humana que llegó a ser de setenta mil u ochenta mil inmigrantes que se dirigían hacia la costa de Ceuta no fuese advertido", ha dicho. "El Gobierno era conocedor al menos por las informaciones facilitadas por el presidente (Juan Jesús) Vivas tres días antes, cuando ya se producían las llegadas de los primeros inmigrantes que intentaban entrar por ese lugar", ha precisado.

Otra voz crítica con el Gobierno es el presidente de la ciudad autónoma de Melilla, el popular Juan José Imbroda. "El CNI lo había anunciado y no se le hizo caso", ha asegurado este lunes en rueda de prensa. "No puede ser que en Ceuta el CNI marque lo que va a pasar y nadie le haga caso", ha sostenido para contradecir a Interior.

Ante esta situación, el PP ha registrado este lunes una batería de preguntas en el Congreso y en el Senado en relación a la actuación del Gobierno durante la actual crisis migratoria. Los populares sostienen que Pedro Sánchez ha demostrado una "grave dejación de funciones" y ha provocado "una auténtica tragedia sin precedente con casi un centenar de fallecidos. Vox también ha registrado una batería de preguntas para conocer las comunicaciones del Gobierno de Pedro Sánchez con Marruecos y el CNI.

El Gobierno exigirá "solidaridad" a la UE ante nuevas crisis migratorias El Gobierno tiene ya la mirada puesta en la reunión de ministros del Interior de la Unión Europea que tendrá lugar este martes por videoconferencia y que tratará sobre la crisis migratoria que se ha vivido en Ceuta estos últimos días. El presidente Pedro Sánchez y otros 22 países reclamaron este encuentro para hablar sobre la política de fronteras, así como la reacción de estados como Italia que pidió suspender el acuerdo de libre circulación Schengen. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, entrevistado en TVE , ha dicho que España exigirá "solidaridad" de sus socios europeos y ha puesto de relieve que nuestro país ya regula los flujos migratorios. Albares, en este punto, ha criticado la gestión que hace Italia en esta materia "con la entrada más alta de irregulares de toda la UE". "Ya le gustaría a Italia resolver la situación en Lampedusa" como se ha solucionado la de Ceuta, ha dicho el titular de Asuntos Exteriores. Albares reconoce lo "inusual" de lo sucedido en Ceuta pero recalca la disposición de Marruecos para impedirlo RTVE.es Albares también ha comparado los datos de España y de Italia de llegadas de personas en situación irregular. "El país que tiene el menor numero de entradas en el mediterráneo es España, el mayor es Italia. Ahí tiene realmente cual es la política migratoria exitosa, ahí tiene la demagogia partidista", ha remarcado. Asimismo, Albares espera "unidad" de toda la Unión Europea para "garantizar" las fronteras de Ceuta y también de Melilla: "Ceuta y Melilla deben tener las garantías de cualquier ciudad española y europea, y corresponde a España y a la UE; lo dejaremos claro en la reunión de Interior que pidió España". Un día antes de este encuentro, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha elogiado la gestión "eficiente y eficaz" de la crisis migratoria en Ceuta por parte de las autoridades de España y Marruecos, y ha abogado por una "respuesta europea común", unida y solidaria. Von der Leyen elogia la gestión española y marroquí de la crisis en Ceuta y aboga por una "respuesta europea común" "Quiero elogiar la rápida gestión de las devoluciones de las personas que entraron ilegalmente en Ceuta desde Marruecos. Tanto las autoridades españolas como las marroquíes han gestionado esta situación de forma eficiente y eficaz, logrando impedir con éxito el traslado ilegal hacia la España peninsular y Europa", ha dicho Von der Leyen en una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.