La Audiencia Nacional pide un informe policial sobre si la entrada en Ceuta fue una "acción concertada"

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha pedido a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF) de la Policía Nacional que emita un informe sobre la "entrada irregular masiva" de decenas de miles de personas desde Marruecos a Ceuta los pasados días 30 y 31 de julio, con el objetivo de saber si se trata de una "acción concertada".

La magistrada acuerda abrir diligencias previas tras una denuncia penal de la organización Iustitia Europa del pasado 30 de julio, dirigida contra funcionarios, "integrantes de organizaciones criminales" y autoridades españolas y extranjeras que pudieran ser identificadas. La denuncia se basa en presuntos delitos contra la Seguridad del Estado, contra la Nación, por favorecimiento de la inmigración ilegal y el tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos. Esta organización entiende que la Audiencia Nacional es competente para investigar estos hechos por el carácter trasnacional de lo ocurrido y "la posible ejecución, desde territorio extranjero, de conductas penalmente relevantes dirigidas a producir entradas irregulares y efectos delictivos directos en España".

En un auto conocido hoy, la magistrada reclama a la UCRIF que traslade "cuantos elementos de identificación de quienes hubieran podido participar en tales acciones" o "de tener alguna constancia" sobre los hechos, y acuerda informar de la apertura de diligencias a la Fiscalía. También señala que todavía está pendiente de "resolver" la "competencia penal" de la Audiencia Nacional sobre los hechos denunciados.